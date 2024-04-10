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Раненных у Кременной журналистов отвезут в больницу в Луганске - РИА Новости, 10.04.2024
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15:01 10.04.2024
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Раненных у Кременной журналистов отвезут в больницу в Луганске
Раненных у Кременной журналистов отвезут в больницу в Луганске - РИА Новости, 10.04.2024
Раненных у Кременной журналистов отвезут в больницу в Луганске
Раненных у Кременной оператора и корреспондента везут в больницу Луганска, сообщил РИА Новости руководитель ГТРК "Луганск" Николай Долгачев. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T15:01
2024-04-10T15:01
луганск
луганская народная республика
кременная
вгтрк
происшествия
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ЛУГАНСК, 10 апр – РИА Новости. Раненных у Кременной оператора и корреспондента везут в больницу Луганска, сообщил РИА Новости руководитель ГТРК "Луганск" Николай Долгачев. Ранее правительство ЛНР сообщило, что съемочная группа "Вести Луганск" попала под обстрел на кременском направлении: оператор телеканала ранен в ногу, корреспондент контужен. "Сегодня под Кременной журналисты ВГТРК попали под украинскую артиллерию во время съемок. Ранение получил оператор Денис Шум, корреспондент Артем Юндас получил контузию. Сейчас коллег отправили в госпиталь Луганска для осмотра и дополнительной помощи" - сказал Долгачев.
https://ria.ru/20240410/lnr-1939082091.html
луганск
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луганск, луганская народная республика, кременная, вгтрк, происшествия
Луганск, Луганская Народная Республика, Кременная, ВГТРК, Происшествия
Раненных у Кременной журналистов отвезут в больницу в Луганске

Раненных при обстреле у Кременной журналистов отвезут в больницу в Луганске

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 апр – РИА Новости. Раненных у Кременной оператора и корреспондента везут в больницу Луганска, сообщил РИА Новости руководитель ГТРК "Луганск" Николай Долгачев.
Ранее правительство ЛНР сообщило, что съемочная группа "Вести Луганск" попала под обстрел на кременском направлении: оператор телеканала ранен в ногу, корреспондент контужен.
"Сегодня под Кременной журналисты ВГТРК попали под украинскую артиллерию во время съемок. Ранение получил оператор Денис Шум, корреспондент Артем Юндас получил контузию. Сейчас коллег отправили в госпиталь Луганска для осмотра и дополнительной помощи" - сказал Долгачев.
Корреспондент Вести Луганск Артем Юндас и оператор Денис Шум - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Съемочная группа "Вести Луганск" попала под обстрел в ЛНР
13:51
 
ЛуганскЛуганская Народная РеспубликаКременнаяВГТРКПроисшествия
 
 
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