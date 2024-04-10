https://ria.ru/20240410/zhurnalisty-1939106154.html

Раненных у Кременной журналистов отвезут в больницу в Луганске

Раненных у Кременной журналистов отвезут в больницу в Луганске - РИА Новости, 10.04.2024

Раненных у Кременной журналистов отвезут в больницу в Луганске

Раненных у Кременной оператора и корреспондента везут в больницу Луганска, сообщил РИА Новости руководитель ГТРК "Луганск" Николай Долгачев. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T15:01

2024-04-10T15:01

2024-04-10T15:01

луганск

луганская народная республика

кременная

вгтрк

происшествия

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ЛУГАНСК, 10 апр – РИА Новости. Раненных у Кременной оператора и корреспондента везут в больницу Луганска, сообщил РИА Новости руководитель ГТРК "Луганск" Николай Долгачев. Ранее правительство ЛНР сообщило, что съемочная группа "Вести Луганск" попала под обстрел на кременском направлении: оператор телеканала ранен в ногу, корреспондент контужен. "Сегодня под Кременной журналисты ВГТРК попали под украинскую артиллерию во время съемок. Ранение получил оператор Денис Шум, корреспондент Артем Юндас получил контузию. Сейчас коллег отправили в госпиталь Луганска для осмотра и дополнительной помощи" - сказал Долгачев.

https://ria.ru/20240410/lnr-1939082091.html

луганск

луганская народная республика

кременная

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганск, луганская народная республика, кременная, вгтрк, происшествия