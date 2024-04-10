https://ria.ru/20240410/zhile-1939027537.html

Хоценко поручил выделить средства на переселение омичей из аварийного жилья

Хоценко поручил выделить средства на переселение омичей из аварийного жилья - РИА Новости, 10.04.2024

Хоценко поручил выделить средства на переселение омичей из аварийного жилья

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил распределить субсидии на переселение жителей города и области из аварийных домов, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T10:58

2024-04-10T10:58

2024-04-10T10:58

омская область

омск

жилье

виталий хоценко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg

ОМСК, 10 апр - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил распределить субсидии на переселение жителей города и области из аварийных домов, рассказали в пресс-службе областного правительства. На эти цели Омску и муниципальным районам области выделили более 1,5 миллиардов рублей. "Выполняя задачу, поставленную нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, продолжаем работу по переселению граждан из аварийного жилья. Направляем на эти цели более 1,5 миллиардов рублей. Улучшить жилищные условия смогут жители города Омска, Большеуковского, Калачинского, Любинского, Нижнеомского, Нововаршавского, Омского, Тарского, Тевризского, Усть-Ишимского, Черлакского и Русско-Полянского районов Омской области", - привели слова губернатора в пресс-службе. В регионе в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" реализуется региональная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Омской области на период 2019–2025 годов". Переселяются жители многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

https://ria.ru/20240409/kontrol-1938828752.html

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

омск, жилье, виталий хоценко