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Хоценко поручил выделить средства на переселение омичей из аварийного жилья
Хоценко поручил выделить средства на переселение омичей из аварийного жилья - РИА Новости, 10.04.2024
Хоценко поручил выделить средства на переселение омичей из аварийного жилья
Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил распределить субсидии на переселение жителей города и области из аварийных домов, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T10:58
2024-04-10T10:58
2024-04-10T10:58
омская область
омск
жилье
виталий хоценко
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ОМСК, 10 апр - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил распределить субсидии на переселение жителей города и области из аварийных домов, рассказали в пресс-службе областного правительства. На эти цели Омску и муниципальным районам области выделили более 1,5 миллиардов рублей. "Выполняя задачу, поставленную нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, продолжаем работу по переселению граждан из аварийного жилья. Направляем на эти цели более 1,5 миллиардов рублей. Улучшить жилищные условия смогут жители города Омска, Большеуковского, Калачинского, Любинского, Нижнеомского, Нововаршавского, Омского, Тарского, Тевризского, Усть-Ишимского, Черлакского и Русско-Полянского районов Омской области", - привели слова губернатора в пресс-службе. В регионе в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" реализуется региональная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Омской области на период 2019–2025 годов". Переселяются жители многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.
https://ria.ru/20240409/kontrol-1938828752.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омск, жилье, виталий хоценко
Омская область , Омск, Жилье, Виталий Хоценко
ОМСК, 10 апр - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил распределить субсидии на переселение жителей города и области из аварийных домов, рассказали в пресс-службе областного правительства.
На эти цели Омску
и муниципальным районам области выделили более 1,5 миллиардов рублей.
"Выполняя задачу, поставленную нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, продолжаем работу по переселению граждан из аварийного жилья. Направляем на эти цели более 1,5 миллиардов рублей. Улучшить жилищные условия смогут жители города Омска, Большеуковского, Калачинского, Любинского, Нижнеомского, Нововаршавского, Омского, Тарского, Тевризского, Усть-Ишимского, Черлакского и Русско-Полянского районов Омской области", - привели слова губернатора в пресс-службе.
В регионе в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" реализуется региональная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Омской области на период 2019–2025 годов". Переселяются жители многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.