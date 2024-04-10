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Зеленский пугает Запад российским лобби - РИА Новости, 10.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:41 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/zelenskiy-1939177086.html
Зеленский пугает Запад российским лобби
Зеленский пугает Запад российским лобби - РИА Новости, 10.04.2024
Зеленский пугает Запад российским лобби
Владимир Зеленский пугает Запад российским лобби и заявляет, что Россия обладает сильным влиянием на мир, у нее "везде" есть пророссийское лобби, в том числе и... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T18:41
2024-04-10T18:41
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский пугает Запад российским лобби и заявляет, что Россия обладает сильным влиянием на мир, у нее "везде" есть пророссийское лобби, в том числе и в американском конгрессе. На просьбу журналиста немецкой газеты Bild прокомментировать недавние заявления двух американских конгрессменов о том, что в конгресс якобы "просочилась российская пропаганда", Зеленский заявил, что у РФ якобы есть "договоренности" с частью конгрессменов. "У России большое влияние. И оно заключается не только в том, что у нее есть договоренности с частью конгресса. У них везде свое лобби - в США, в ЕС, в Великобритании, в Латинской Америке, в Африке", - утверждает он. Зеленский считает, что РФ обладает обширным влиянием на мировое информационное пространство. В то же время он признал, что в США передают пророссийские тезисы не российские граждане, а сами медиагруппы в Соединенных Штатах. "Мы должны обратить внимание на то, как они сотрудничают с американским обществом. Они продвигают свой нарратив посредством медиа. Это не российские граждане или люди из России, нет, это - представители определенных медиагрупп, граждане США. Именно они... иногда представляют пророссийские посылы", - добавил Зеленский. Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева. Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был утвержден сенатом США, но забуксовал в палате представителей. Владимир Зеленский признавал, что Украина будет ослаблена на поле боя, если не получит обещанную США помощь в течение месяца.
https://ria.ru/20240410/istrebiteli-1939102546.html
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в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, bild, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Bild, Евросоюз
Зеленский пугает Запад российским лобби

Зеленский пугает Запад, заявляя, что Россия обладает сильным влиянием на мир

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский пугает Запад российским лобби и заявляет, что Россия обладает сильным влиянием на мир, у нее "везде" есть пророссийское лобби, в том числе и в американском конгрессе.
На просьбу журналиста немецкой газеты Bild прокомментировать недавние заявления двух американских конгрессменов о том, что в конгресс якобы "просочилась российская пропаганда", Зеленский заявил, что у РФ якобы есть "договоренности" с частью конгрессменов.
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«
"У России большое влияние. И оно заключается не только в том, что у нее есть договоренности с частью конгресса. У них везде свое лобби - в США, в ЕС, в Великобритании, в Латинской Америке, в Африке", - утверждает он.
Зеленский считает, что РФ обладает обширным влиянием на мировое информационное пространство. В то же время он признал, что в США передают пророссийские тезисы не российские граждане, а сами медиагруппы в Соединенных Штатах.
«
"Мы должны обратить внимание на то, как они сотрудничают с американским обществом. Они продвигают свой нарратив посредством медиа. Это не российские граждане или люди из России, нет, это - представители определенных медиагрупп, граждане США. Именно они... иногда представляют пророссийские посылы", - добавил Зеленский.
Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева. Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был утвержден сенатом США, но забуксовал в палате представителей. Владимир Зеленский признавал, что Украина будет ослаблена на поле боя, если не получит обещанную США помощь в течение месяца.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийBildЕвросоюз
 
 
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