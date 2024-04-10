https://ria.ru/20240410/zaschita-1939194338.html
Защита сыроеда Лютого не исключила, что его ребенок умер по вине матери
Защита сыроеда Лютого не исключила, что его ребенок умер по вине матери - РИА Новости, 10.04.2024
Защита сыроеда Лютого не исключила, что его ребенок умер по вине матери
Защита блогера-сыроеда Максима Лютого ставит под сомнение итоги экспертизы по факту смерти его ребенка: по словам адвоката Алексея Аванесяна, мать... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T19:45
2024-04-10T19:45
2024-04-10T19:45
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СОЧИ, 10 апр – РИА Новости. Защита блогера-сыроеда Максима Лютого ставит под сомнение итоги экспертизы по факту смерти его ребенка: по словам адвоката Алексея Аванесяна, мать новорожденного (уже осуждена) еще до встречи с Лютым была веганом с дефицитом железа, что и могло отразиться на здоровье младенца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда Сочи. Аванесян сослался на уголовное дело матери погибшего младенца Оксаны Мироновой, согласно которому она страдала железодефицитной анемией, а также еще до родов была веганом (исключала из рациона пищу животного происхождения, от мяса и рыбы до молока и яиц). Именно это, считает Аванесян, могло послужить причиной заболевания и последующей смерти младенца. "Миронова еще за несколько лет до знакомства с Лютым исповедовала указанные диетические методики, она была веганом. Недоношенные дети, дети матерей, страдающих во время беременности железодефицитной анемией, относятся к группе риска. Особенно неблагоприятно железодефицитная анемия развивается до зачатия... В таких случаях возможна первичная плацентарная недостаточность… низкое расположение плаценты, ее предлежание, ранний выкидыш, не развивающаяся беременность, наличие у беременной анемии представляет непосредственную угрозу для ребенка", - следует из показаний Мироновой, зачитанных Аванесяном в процессе ходатайства. В свою очередь старший помощник прокурора по Лазаревскому району Юлия Фильчагина, выступающая в качестве государственного обвинителя, попросила ходатайство отклонить: по ее словам, ранее по этому вопросу был допрошен эксперт, "каких-либо неточностей и не разрешенного вопроса не возникло". Суд в итоге встал на сторону прокуратуры и ходатайство защиты отклонил, не найдя причин для повторной экспертизы. Лютому вменили часть 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с издевательствами) и статью 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию). По данным СУСК по Краснодарскому краю, ребенку стало плохо из-за длительного отказа от пищи. Мать новорожденного суд ранее приговорил к двум годам исправительных работ.
https://ria.ru/20231026/syroed-1905400741.html
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происшествия, россия, сочи, краснодарский край
Происшествия, Россия, Сочи, Краснодарский край
Защита сыроеда Лютого не исключила, что его ребенок умер по вине матери
Защита сыроеда Лютого не исключила, что его ребенок умер по вине матери-вегана
СОЧИ, 10 апр – РИА Новости. Защита блогера-сыроеда Максима Лютого ставит под сомнение итоги экспертизы по факту смерти его ребенка: по словам адвоката Алексея Аванесяна, мать новорожденного (уже осуждена) еще до встречи с Лютым была веганом с дефицитом железа, что и могло отразиться на здоровье младенца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда Сочи.
Аванесян сослался на уголовное дело матери погибшего младенца Оксаны Мироновой, согласно которому она страдала железодефицитной анемией, а также еще до родов была веганом (исключала из рациона пищу животного происхождения, от мяса и рыбы до молока и яиц). Именно это, считает Аванесян, могло послужить причиной заболевания и последующей смерти младенца.
«
"Миронова еще за несколько лет до знакомства с Лютым исповедовала указанные диетические методики, она была веганом. Недоношенные дети, дети матерей, страдающих во время беременности железодефицитной анемией, относятся к группе риска. Особенно неблагоприятно железодефицитная анемия развивается до зачатия... В таких случаях возможна первичная плацентарная недостаточность… низкое расположение плаценты, ее предлежание, ранний выкидыш, не развивающаяся беременность, наличие у беременной анемии представляет непосредственную угрозу для ребенка", - следует из показаний Мироновой, зачитанных Аванесяном в процессе ходатайства.
В свою очередь старший помощник прокурора по Лазаревскому району Юлия Фильчагина, выступающая в качестве государственного обвинителя, попросила ходатайство отклонить: по ее словам, ранее по этому вопросу был допрошен эксперт, "каких-либо неточностей и не разрешенного вопроса не возникло".
Суд в итоге встал на сторону прокуратуры и ходатайство защиты отклонил, не найдя причин для повторной экспертизы.
Лютому вменили часть 4 статьи 111 УК РФ
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с издевательствами) и статью 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию). По данным СУСК по Краснодарскому краю
, ребенку стало плохо из-за длительного отказа от пищи. Мать новорожденного суд ранее приговорил к двум годам исправительных работ.