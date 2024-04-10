https://ria.ru/20240410/zaschita-1939194338.html

Защита сыроеда Лютого не исключила, что его ребенок умер по вине матери

Защита сыроеда Лютого не исключила, что его ребенок умер по вине матери - РИА Новости, 10.04.2024

Защита сыроеда Лютого не исключила, что его ребенок умер по вине матери

Защита блогера-сыроеда Максима Лютого ставит под сомнение итоги экспертизы по факту смерти его ребенка: по словам адвоката Алексея Аванесяна, мать... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T19:45

2024-04-10T19:45

2024-04-10T19:45

происшествия

россия

сочи

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907227239_0:315:1440:1125_1920x0_80_0_0_5132ba67d9a36299399ef32115336edc.jpg

СОЧИ, 10 апр – РИА Новости. Защита блогера-сыроеда Максима Лютого ставит под сомнение итоги экспертизы по факту смерти его ребенка: по словам адвоката Алексея Аванесяна, мать новорожденного (уже осуждена) еще до встречи с Лютым была веганом с дефицитом железа, что и могло отразиться на здоровье младенца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда Сочи. Аванесян сослался на уголовное дело матери погибшего младенца Оксаны Мироновой, согласно которому она страдала железодефицитной анемией, а также еще до родов была веганом (исключала из рациона пищу животного происхождения, от мяса и рыбы до молока и яиц). Именно это, считает Аванесян, могло послужить причиной заболевания и последующей смерти младенца. "Миронова еще за несколько лет до знакомства с Лютым исповедовала указанные диетические методики, она была веганом. Недоношенные дети, дети матерей, страдающих во время беременности железодефицитной анемией, относятся к группе риска. Особенно неблагоприятно железодефицитная анемия развивается до зачатия... В таких случаях возможна первичная плацентарная недостаточность… низкое расположение плаценты, ее предлежание, ранний выкидыш, не развивающаяся беременность, наличие у беременной анемии представляет непосредственную угрозу для ребенка", - следует из показаний Мироновой, зачитанных Аванесяном в процессе ходатайства. В свою очередь старший помощник прокурора по Лазаревскому району Юлия Фильчагина, выступающая в качестве государственного обвинителя, попросила ходатайство отклонить: по ее словам, ранее по этому вопросу был допрошен эксперт, "каких-либо неточностей и не разрешенного вопроса не возникло". Суд в итоге встал на сторону прокуратуры и ходатайство защиты отклонил, не найдя причин для повторной экспертизы. Лютому вменили часть 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с издевательствами) и статью 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию). По данным СУСК по Краснодарскому краю, ребенку стало плохо из-за длительного отказа от пищи. Мать новорожденного суд ранее приговорил к двум годам исправительных работ.

https://ria.ru/20231026/syroed-1905400741.html

https://ria.ru/20240410/mat-1939118213.html

россия

сочи

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, сочи, краснодарский край