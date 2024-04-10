Рейтинг@Mail.ru
Защита сыроеда Лютого не исключила, что его ребенок умер по вине матери - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:45 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/zaschita-1939194338.html
Защита сыроеда Лютого не исключила, что его ребенок умер по вине матери
Защита сыроеда Лютого не исключила, что его ребенок умер по вине матери - РИА Новости, 10.04.2024
Защита сыроеда Лютого не исключила, что его ребенок умер по вине матери
Защита блогера-сыроеда Максима Лютого ставит под сомнение итоги экспертизы по факту смерти его ребенка: по словам адвоката Алексея Аванесяна, мать... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T19:45
2024-04-10T19:45
происшествия
россия
сочи
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907227239_0:315:1440:1125_1920x0_80_0_0_5132ba67d9a36299399ef32115336edc.jpg
СОЧИ, 10 апр – РИА Новости. Защита блогера-сыроеда Максима Лютого ставит под сомнение итоги экспертизы по факту смерти его ребенка: по словам адвоката Алексея Аванесяна, мать новорожденного (уже осуждена) еще до встречи с Лютым была веганом с дефицитом железа, что и могло отразиться на здоровье младенца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда Сочи. Аванесян сослался на уголовное дело матери погибшего младенца Оксаны Мироновой, согласно которому она страдала железодефицитной анемией, а также еще до родов была веганом (исключала из рациона пищу животного происхождения, от мяса и рыбы до молока и яиц). Именно это, считает Аванесян, могло послужить причиной заболевания и последующей смерти младенца. "Миронова еще за несколько лет до знакомства с Лютым исповедовала указанные диетические методики, она была веганом. Недоношенные дети, дети матерей, страдающих во время беременности железодефицитной анемией, относятся к группе риска. Особенно неблагоприятно железодефицитная анемия развивается до зачатия... В таких случаях возможна первичная плацентарная недостаточность… низкое расположение плаценты, ее предлежание, ранний выкидыш, не развивающаяся беременность, наличие у беременной анемии представляет непосредственную угрозу для ребенка", - следует из показаний Мироновой, зачитанных Аванесяном в процессе ходатайства. В свою очередь старший помощник прокурора по Лазаревскому району Юлия Фильчагина, выступающая в качестве государственного обвинителя, попросила ходатайство отклонить: по ее словам, ранее по этому вопросу был допрошен эксперт, "каких-либо неточностей и не разрешенного вопроса не возникло". Суд в итоге встал на сторону прокуратуры и ходатайство защиты отклонил, не найдя причин для повторной экспертизы. Лютому вменили часть 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с издевательствами) и статью 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию). По данным СУСК по Краснодарскому краю, ребенку стало плохо из-за длительного отказа от пищи. Мать новорожденного суд ранее приговорил к двум годам исправительных работ.
https://ria.ru/20231026/syroed-1905400741.html
https://ria.ru/20240410/mat-1939118213.html
россия
сочи
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907227239_0:180:1440:1260_1920x0_80_0_0_895fabc882bd73f1f945dcaf00c927b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, сочи, краснодарский край
Происшествия, Россия, Сочи, Краснодарский край
Защита сыроеда Лютого не исключила, что его ребенок умер по вине матери

Защита сыроеда Лютого не исключила, что его ребенок умер по вине матери-вегана

© Фото со страницы Максима Лютого в социальной сетиБлогер Максим Лютый
Блогер Максим Лютый
© Фото со страницы Максима Лютого в социальной сети
Блогер Максим Лютый. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 10 апр – РИА Новости. Защита блогера-сыроеда Максима Лютого ставит под сомнение итоги экспертизы по факту смерти его ребенка: по словам адвоката Алексея Аванесяна, мать новорожденного (уже осуждена) еще до встречи с Лютым была веганом с дефицитом железа, что и могло отразиться на здоровье младенца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда Сочи.
Аванесян сослался на уголовное дело матери погибшего младенца Оксаны Мироновой, согласно которому она страдала железодефицитной анемией, а также еще до родов была веганом (исключала из рациона пищу животного происхождения, от мяса и рыбы до молока и яиц). Именно это, считает Аванесян, могло послужить причиной заболевания и последующей смерти младенца.
Блогер-сыроед Максим Лютый из Сочи, ребенок которого умер от истощения, в зале суда. 26 октября 2023 года
Сыроед, ребенок которого умер от истощения в Сочи, признался, что ест мясо
26 октября 2023, 14:47
«
"Миронова еще за несколько лет до знакомства с Лютым исповедовала указанные диетические методики, она была веганом. Недоношенные дети, дети матерей, страдающих во время беременности железодефицитной анемией, относятся к группе риска. Особенно неблагоприятно железодефицитная анемия развивается до зачатия... В таких случаях возможна первичная плацентарная недостаточность… низкое расположение плаценты, ее предлежание, ранний выкидыш, не развивающаяся беременность, наличие у беременной анемии представляет непосредственную угрозу для ребенка", - следует из показаний Мироновой, зачитанных Аванесяном в процессе ходатайства.
В свою очередь старший помощник прокурора по Лазаревскому району Юлия Фильчагина, выступающая в качестве государственного обвинителя, попросила ходатайство отклонить: по ее словам, ранее по этому вопросу был допрошен эксперт, "каких-либо неточностей и не разрешенного вопроса не возникло".
Суд в итоге встал на сторону прокуратуры и ходатайство защиты отклонил, не найдя причин для повторной экспертизы.
Лютому вменили часть 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с издевательствами) и статью 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию). По данным СУСК по Краснодарскому краю, ребенку стало плохо из-за длительного отказа от пищи. Мать новорожденного суд ранее приговорил к двум годам исправительных работ.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Мать троих детей, живших в подвале в Петербурге, вернулась в город
15:43
 
ПроисшествияРоссияСочиКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала