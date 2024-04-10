https://ria.ru/20240410/zaporozhe-1938969581.html

В Запорожье прогремел взрыв, сообщили СМИ

В Запорожье прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.04.2024

В Запорожье прогремел взрыв, сообщили СМИ

Взрыв прозвучал в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T01:47

2024-04-10T01:47

2024-04-10T01:47

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Взрыв прозвучал в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В некоторых районах Запорожья был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении "Общественного" в Telegram-канале. Официальной информации пока не поступало. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240406/spetsoperatsiya-1938232122.html

https://ria.ru/20231121/vzryvy-1910935397.html

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в мире, запорожье, запорожская область, киев, вооруженные силы украины