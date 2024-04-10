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В Запорожье прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:47 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/zaporozhe-1938969581.html
В Запорожье прогремел взрыв, сообщили СМИ
В Запорожье прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.04.2024
В Запорожье прогремел взрыв, сообщили СМИ
Взрыв прозвучал в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T01:47
2024-04-10T01:47
в мире
запорожье
запорожская область
киев
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Взрыв прозвучал в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В некоторых районах Запорожья был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении "Общественного" в Telegram-канале. Официальной информации пока не поступало. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240406/spetsoperatsiya-1938232122.html
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в мире, запорожье, запорожская область, киев, вооруженные силы украины
В мире, Запорожье, Запорожская область, Киев, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Запорожье прогремел взрыв, сообщили СМИ

"Общественное": в подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремел взрыв

© ДСНС УкраїниCотрудники пожарной службы Украины
Cотрудники пожарной службы Украины
© ДСНС України
Cотрудники пожарной службы Украины . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Взрыв прозвучал в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В некоторых районах Запорожья был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении "Общественного" в Telegram-канале.
Истребители, оснащенные гиперзвуковыми авиационными комплексами Х-47М Кинжал - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
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Официальной информации пока не поступало.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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