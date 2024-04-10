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Безопасности миссии МАГАТЭ на ЗАЭС уделили особое внимание - РИА Новости, 10.04.2024
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16:03 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/zaes-1939126072.html
Безопасности миссии МАГАТЭ на ЗАЭС уделили особое внимание
Безопасности миссии МАГАТЭ на ЗАЭС уделили особое внимание - РИА Новости, 10.04.2024
Безопасности миссии МАГАТЭ на ЗАЭС уделили особое внимание
Безопасности мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС в связи с угрозами со стороны украинских войск... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T16:03
2024-04-10T16:03
в мире
канада
словакия
южная корея
магатэ
запорожская аэс
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Безопасности мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС в связи с угрозами со стороны украинских войск уделено особое внимание, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года. Последняя ротация наблюдателей состоялась в середине марта. В состав миссии вошли четыре инспектора из Канады, Словакии, Южной Кореи и Испании. "Для нас важно, чтобы международные эксперты не пострадали в период активной угрозы со стороны ВСУ. Их жизни и здоровью уделено особое внимание. Мы прикладываем все усилия, чтобы обеспечить полностью их безопасность", - сказала Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
https://ria.ru/20240410/zaes-1938966273.html
https://ria.ru/20231229/magate-1918868705.html
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в мире, канада, словакия, южная корея, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины
В мире, Канада, Словакия, Южная Корея, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Безопасности миссии МАГАТЭ на ЗАЭС уделили особое внимание

Безопасности миссии МАГАТЭ на ЗАЭС из-за угроз ВСУ уделили особое внимание

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Безопасности мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС в связи с угрозами со стороны украинских войск уделено особое внимание, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года. Последняя ротация наблюдателей состоялась в середине марта. В состав миссии вошли четыре инспектора из Канады, Словакии, Южной Кореи и Испании.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
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"Для нас важно, чтобы международные эксперты не пострадали в период активной угрозы со стороны ВСУ. Их жизни и здоровью уделено особое внимание. Мы прикладываем все усилия, чтобы обеспечить полностью их безопасность", - сказала Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКанадаСловакияЮжная КореяМАГАТЭЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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