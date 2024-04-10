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Пентагон: задержки в согласовании средств Киеву повлияют на возможности США - РИА Новости, 10.04.2024
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22:32 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/zaderzhki-1939218601.html
Пентагон: задержки в согласовании средств Киеву повлияют на возможности США
Пентагон: задержки в согласовании средств Киеву повлияют на возможности США - РИА Новости, 10.04.2024
Пентагон: задержки в согласовании средств Киеву повлияют на возможности США
Задержки в согласовании Конгрессом США средств на помощь Украине уже к концу мая повлияют на возможности американских сил в Европе, заявила министр армии Штатов РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T22:32
2024-04-10T22:32
в мире
украина
сергей лавров
нато
россия
сша
дмитрий песков
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Задержки в согласовании Конгрессом США средств на помощь Украине уже к концу мая повлияют на возможности американских сил в Европе, заявила министр армии Штатов Кристина Вормут. "Если законопроект не будет согласован, к концу мая у нас не будет денег, чтобы развернутые в Европе силы продолжали миссии, не будет денег на транспортировку, чтобы передислоцировать их, отправить новые, мы не сможем поддерживать свое участие в учениях в третьем и четвертом кварталах", - заявила Вормут на слушаниях в комитете палаты представителей по ассигнованиям. Запрос Белого дома о средствах для Украины предполагает средства на обучение украинцев, а также на расширение присутствия США в зоне ответственности европейского командования. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240410/urok-1939205316.html
https://ria.ru/20240410/konflikt-1939215093.html
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в мире, украина, сергей лавров, нато, россия, сша, дмитрий песков, министерство обороны сша
В мире, Украина, Сергей Лавров, НАТО, Россия, США, Дмитрий Песков, Министерство обороны США
Пентагон: задержки в согласовании средств Киеву повлияют на возможности США

Пентагон: задержки в согласовании средств Украине повлияют на возможности США

© Fotolia / Sandra ManskeПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Fotolia / Sandra Manske
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Задержки в согласовании Конгрессом США средств на помощь Украине уже к концу мая повлияют на возможности американских сил в Европе, заявила министр армии Штатов Кристина Вормут.
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"Если законопроект не будет согласован, к концу мая у нас не будет денег, чтобы развернутые в Европе силы продолжали миссии, не будет денег на транспортировку, чтобы передислоцировать их, отправить новые, мы не сможем поддерживать свое участие в учениях в третьем и четвертом кварталах", - заявила Вормут на слушаниях в комитете палаты представителей по ассигнованиям.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Пентагон: российскому руководству нужно "преподать урок" в контексте Крыма
Вчера, 20:48
Запрос Белого дома о средствах для Украины предполагает средства на обучение украинцев, а также на расширение присутствия США в зоне ответственности европейского командования.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Президент США Джо Байден выступает во время пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. 10 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Байден рассказал, когда закончится конфликт на Украине
Вчера, 21:56
 
В миреУкраинаСергей ЛавровНАТОРоссияСШАДмитрий ПесковМинистерство обороны США
 
 
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