https://ria.ru/20240410/zaderzhki-1939218601.html

Пентагон: задержки в согласовании средств Киеву повлияют на возможности США

Пентагон: задержки в согласовании средств Киеву повлияют на возможности США - РИА Новости, 10.04.2024

Пентагон: задержки в согласовании средств Киеву повлияют на возможности США

Задержки в согласовании Конгрессом США средств на помощь Украине уже к концу мая повлияют на возможности американских сил в Европе, заявила министр армии Штатов РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T22:32

2024-04-10T22:32

2024-04-10T22:32

в мире

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дмитрий песков

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Задержки в согласовании Конгрессом США средств на помощь Украине уже к концу мая повлияют на возможности американских сил в Европе, заявила министр армии Штатов Кристина Вормут. "Если законопроект не будет согласован, к концу мая у нас не будет денег, чтобы развернутые в Европе силы продолжали миссии, не будет денег на транспортировку, чтобы передислоцировать их, отправить новые, мы не сможем поддерживать свое участие в учениях в третьем и четвертом кварталах", - заявила Вормут на слушаниях в комитете палаты представителей по ассигнованиям. Запрос Белого дома о средствах для Украины предполагает средства на обучение украинцев, а также на расширение присутствия США в зоне ответственности европейского командования. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240410/urok-1939205316.html

https://ria.ru/20240410/konflikt-1939215093.html

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в мире, украина, сергей лавров, нато, россия, сша, дмитрий песков, министерство обороны сша