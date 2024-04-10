https://ria.ru/20240410/yaponiya-1938988521.html

Губернатор Сидзуоки, оскорбивший фермеров, подал в отставку

Губернатор Сидзуоки, оскорбивший фермеров, подал в отставку - РИА Новости, 10.04.2024

Губернатор Сидзуоки, оскорбивший фермеров, подал в отставку

Губернатор японской префектуры Сидзуока Хейта Кавакацу подал в среду официальное прошение об отставке после скандала, вызванного его высказыванием о том, что... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T08:17

2024-04-10T08:17

2024-04-10T08:17

в мире

сидзуока (префектура)

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ТОКИО, 10 апр – РИА Новости. Губернатор японской префектуры Сидзуока Хейта Кавакацу подал в среду официальное прошение об отставке после скандала, вызванного его высказыванием о том, что госслужащие - умные люди в отличие от тех, кто продает овощи и ухаживает за коровами, передаёт японское агентство Киодо. По данным агентства, пост губернатора автоматически освободится через 30 дней, после чего пройдут выборы нового главы региона. Возможная дата выборов губернатора - 26 мая. Как сообщали ранее японские СМИ, Кавакацу во время выступления перед журналистами на июньской ассамблее префектуры сказал, что "все здесь способные и умные люди в отличие от тех, кто продает овощи, ухаживает за коровами или создает вещи". Он также посоветовал новым государственным служащим оставаться честными, следить за своим языком и придерживаться своих убеждений. Агентство Киодо отмечало, что губернатор уже имел репутацию человека, "допускающего оплошности", с тех пор, как занял свой пост в 2009 году. В 2021 году ему посоветовали уйти в отставку после противоречивого заявления об ограниченных местных деликатесах. А в марте Кавакацу попал в другой скандал, когда ранжировал регионы в своей префектуре на основании их "культурности".

https://ria.ru/20240130/yaponiya-1924274142.html

https://ria.ru/20231214/otstavka-1915674150.html

сидзуока (префектура)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сидзуока (префектура)