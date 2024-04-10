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Во Франции произошел взрыв на заводе, производящем биотопливо

Во Франции произошел взрыв на заводе, производящем биотопливо - РИА Новости, 10.04.2024

Во Франции произошел взрыв на заводе, производящем биотопливо

Сильный взрыв и пожар произошли на предприятии в городе Сет в департаменте Эро на юге Франции, один человек пострадал, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T21:08

2024-04-10T21:08

2024-04-10T21:08

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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Сильный взрыв и пожар произошли на предприятии в городе Сет в департаменте Эро на юге Франции, один человек пострадал, сообщил телеканал BFMTV. Взрыв произошёл на предприятии Saipol, которое подпадает под действие европейской директивы SEVESO о предотвращении и контроле за природными и техногенными катастрофами, сообщает телеканал со ссылкой на коммюнике префектуры Эро. Пострадавший является сотрудником завода и находится в критическом состоянии. Он был эвакуирован вертолётом. Как видно на кадрах телеканала, от начавшегося пожара в небо поднимались клубы чёрного дыма. На данный момент возгорание потушено. Завод занимается производством биотоплива, рисков для населения, проживающего поблизости, инцидент не представляет, добавили в префектуре.

https://ria.ru/20240124/frantsiya-1923318335.html

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