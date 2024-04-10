Рейтинг@Mail.ru
Во Франции произошел взрыв на заводе, производящем биотопливо - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:08 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/vzryv-1939209782.html
Во Франции произошел взрыв на заводе, производящем биотопливо
Во Франции произошел взрыв на заводе, производящем биотопливо - РИА Новости, 10.04.2024
Во Франции произошел взрыв на заводе, производящем биотопливо
Сильный взрыв и пожар произошли на предприятии в городе Сет в департаменте Эро на юге Франции, один человек пострадал, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T21:08
2024-04-10T21:08
в мире
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564431689_1:0:3107:1747_1920x0_80_0_0_6426dd0019cd29dedc323f7b2d45577f.jpg
ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Сильный взрыв и пожар произошли на предприятии в городе Сет в департаменте Эро на юге Франции, один человек пострадал, сообщил телеканал BFMTV. Взрыв произошёл на предприятии Saipol, которое подпадает под действие европейской директивы SEVESO о предотвращении и контроле за природными и техногенными катастрофами, сообщает телеканал со ссылкой на коммюнике префектуры Эро. Пострадавший является сотрудником завода и находится в критическом состоянии. Он был эвакуирован вертолётом. Как видно на кадрах телеканала, от начавшегося пожара в небо поднимались клубы чёрного дыма. На данный момент возгорание потушено. Завод занимается производством биотоплива, рисков для населения, проживающего поблизости, инцидент не представляет, добавили в префектуре.
https://ria.ru/20240124/frantsiya-1923318335.html
https://ria.ru/20240407/parizh-1938467912.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564431689_389:0:2718:1747_1920x0_80_0_0_c83bb3fea865fc4e089718cfd0698d81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция
В мире, Франция
Во Франции произошел взрыв на заводе, производящем биотопливо

На юге Франции произошли взрыв и пожар на заводе, производящем биотопливо

© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Ирина Калашников
Машина скорой помощи во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Сильный взрыв и пожар произошли на предприятии в городе Сет в департаменте Эро на юге Франции, один человек пострадал, сообщил телеканал BFMTV.
Взрыв произошёл на предприятии Saipol, которое подпадает под действие европейской директивы SEVESO о предотвращении и контроле за природными и техногенными катастрофами, сообщает телеканал со ссылкой на коммюнике префектуры Эро.
Фермеры подожгли сваленные перед ней стога сена и покрышки в знак протеста против налогообложения и снижения доходов в Ажене - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
На юге Франции протестующие фермеры устроили пожар около префектуры Ажен
24 января, 23:35
Пострадавший является сотрудником завода и находится в критическом состоянии. Он был эвакуирован вертолётом.
Как видно на кадрах телеканала, от начавшегося пожара в небо поднимались клубы чёрного дыма. На данный момент возгорание потушено.
Завод занимается производством биотоплива, рисков для населения, проживающего поблизости, инцидент не представляет, добавили в префектуре.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
СМИ: в Париже при взрыве в многоэтажном доме погибли три человека
7 апреля, 23:52
 
В миреФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала