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Во Франции произошел взрыв на заводе, производящем биотопливо
Во Франции произошел взрыв на заводе, производящем биотопливо - РИА Новости, 10.04.2024
Во Франции произошел взрыв на заводе, производящем биотопливо
Сильный взрыв и пожар произошли на предприятии в городе Сет в департаменте Эро на юге Франции, один человек пострадал, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T21:08
2024-04-10T21:08
2024-04-10T21:08
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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Сильный взрыв и пожар произошли на предприятии в городе Сет в департаменте Эро на юге Франции, один человек пострадал, сообщил телеканал BFMTV. Взрыв произошёл на предприятии Saipol, которое подпадает под действие европейской директивы SEVESO о предотвращении и контроле за природными и техногенными катастрофами, сообщает телеканал со ссылкой на коммюнике префектуры Эро. Пострадавший является сотрудником завода и находится в критическом состоянии. Он был эвакуирован вертолётом. Как видно на кадрах телеканала, от начавшегося пожара в небо поднимались клубы чёрного дыма. На данный момент возгорание потушено. Завод занимается производством биотоплива, рисков для населения, проживающего поблизости, инцидент не представляет, добавили в префектуре.
https://ria.ru/20240124/frantsiya-1923318335.html
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в мире, франция
Во Франции произошел взрыв на заводе, производящем биотопливо
На юге Франции произошли взрыв и пожар на заводе, производящем биотопливо
ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости.
Сильный взрыв и пожар произошли на предприятии в городе Сет в департаменте Эро на юге Франции, один человек пострадал, сообщил телеканал BFMTV
.
Взрыв произошёл на предприятии Saipol, которое подпадает под действие европейской директивы SEVESO о предотвращении и контроле за природными и техногенными катастрофами, сообщает телеканал со ссылкой на коммюнике префектуры Эро.
Пострадавший является сотрудником завода и находится в критическом состоянии. Он был эвакуирован вертолётом.
Как видно на кадрах телеканала, от начавшегося пожара в небо поднимались клубы чёрного дыма. На данный момент возгорание потушено.
Завод занимается производством биотоплива, рисков для населения, проживающего поблизости, инцидент не представляет, добавили в префектуре.