https://ria.ru/20240410/vystavka-1939147945.html

Развитие платформы "Мой экспорт" обсудили на выставке "Россия"

Развитие платформы "Мой экспорт" обсудили на выставке "Россия" - РИА Новости, 10.04.2024

Развитие платформы "Мой экспорт" обсудили на выставке "Россия"

Деловая сессия "Как цифровизация меняет экспорт" прошла 10 апреля на площадке международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, на ней речь шла о роли цифровой... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T17:07

2024-04-10T17:07

2024-04-10T17:07

экономика

россия

москва

вероника никишина

василий осьмаков

алексей оверчук

российский экспортный центр (рэц)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Деловая сессия "Как цифровизация меняет экспорт" прошла 10 апреля на площадке международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, на ней речь шла о роли цифровой платформы "Мой экспорт", призванной в режиме информационной системы "Одно окно" обеспечить бизнесу онлайн-доступ к государственным и другим услугам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) запустил платформу в 2020 году в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и продолжает развивать ее.На сессии выступили заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, а также глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.Модератором на мероприятии выступил успешный действующий экспортер Сергей Иванов - исполнительный директор, член совета директоров ГК "Эфко". Компания продает йогурты, спреды и майонезы, кетчупы, молоко под торговой маркой "Слобода", растительные масла под маркой Altero и другие."Мой экспорт" набирает популярность у экспортеров. В 2023 году на цифровой платформе зарегистрировано уже более 10 тысяч личных кабинетов активных участников внешнеэкономической деятельности. Это в два раза больше, чем в 2022 году. Более 115 тысяч различного рода услуг предоставлены экспортерам – это в 5,8 раза больше, чем в 2022 году. При этом 37 сервисов, которые сегодня имеются, реализованы полностью в электронном виде", - сказал Оверчук.Он добавил, что наиболее востребованные из них – это выдача сертификатов происхождения товаров, запросы на получение лицензии на экспорт отдельных товаров, запросы по ветеринарному и фитосанитарному контролю и получение соответствующих сертификатов, а также получение мер поддержки. И уже накоплен большой опыт, который позволяет предметно погрузиться в эту тему и обсудить, как цифровые технологии служат процветанию российского экспорта именно на платформе "Мой экспорт"."Поэтому уверен, что сегодняшняя сессия обогатит участников новыми знаниями о том, как система, основанная на данных, собственно, обеспечивает экспорт прямо сейчас и какие возможности открывает для экспортеров и для укрепления их позиций на международных рынках", – заключил вице-премьер.В свою очередь генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина рассказала о нововведении, которое поможет пользователям платформы ориентироваться среди большого количества услуг и мер поддержки, представленных на платформе."Экспортер или потенциальный экспортер на своем клиентском пути сталкивается с четырьмя группами задач, которые вам надо решать. Нужна аналитика, которая позволяет бизнесу принять правильные маркетинговые управленческие решения, кроме того - различные бизнес-сервисы, будь то финансовые услуги, агенты по логистике или помощь в выводе на маркетплейсы. И, конечно, господдержка, которая в свою очередь делится на получение компенсации и на получение различных разрешительных документов. Эти группы задач мы постарались реализовать в виде сервисов. Сейчас на платформе существует более 125 услуг, навигация в них иногда будет сложной, поэтому сегодня мы презентуем наш новый сервис – "Единый каталог услуг", который позволяет совершенно в новом, проактивном формате навигировать вас по нашим мерам поддержки", – рассказала глава центра.Первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков отметил, что базовой задачей нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" является система поддержки экспорта на всем жизненном цикле."Сначала система поддержки на всем жизненном цикле была создана в бумаге, а сейчас она создана в цифре. И если мы в 2021 году начинали с одного сервиса, самого популярного - это субсидирование логистики, то сейчас это семь разных сервисов – сертификация, НИОКРы, компенсация по выставкам, и самое, наверное, сложное, экспортное лицензирование. Для нас цифровизация работы с сервисом "Мой экспорт" позволяет эффективно решать стоящие перед нами задачи, попутно облегчая жизнь экспортерам. Охват мер поддержки вырастает на порядки. Поэтому, мы продолжим работать, уже в рамках обновленного нацпроекта", - подчеркнул Осьмаков.Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что ежегодно ведомством оформляется 4,6 миллиарда документов, из них на сегодняшний день 95% фитосанитарных сертификатов и 35% ветеринарных сертификатов поступают через платформу "Мой экспорт"."Создавая всю эту систему когда-то, мы понимали, что мы из крупнейшего некогда импортера превратимся в крупнейшего экспортера, и мы поняли то, что правительство правильно сориентировалось в определенный промежуток времени, когда создали РЭЦ и начали осуществлять поддержку экспорта, и когда начали поручениями правительства ориентировать на то, что надо стараться делать в электронном виде. Электронные системы дают возможность сегодня оценить очень многое, и в том числе для экспорта", – отметил глава Россельхознадзора."С самого начала работы платформы одним из наших приоритетов было развитие блока разрешительных документов, над которым мы работаем вместе с нашими партнерами-ведомствами. И здесь один из наших основных и уважаемых партнеров – Россельхознадзор. При реализации сервисов на платформе "Мой экспорт" нам с Россельхознадзором удалось добиться взаимодополнения функционалов: полностью сохраняются функции Россельхознадзора по принятию решений, при этом с мы сосредоточены на взаимодействии с клиентами: администрировании клиентского пути и выстраивании механизмов обратной связи с экспортерами", - добавил старший управляющий директор по реализации и развитию проекта "Одно окно" Юрий Даценко.Он напомнил, что платформа "Мой экспорт" ориентирована прежде всего на пользователя – нашего клиента-экспортера. "Мы предлагаем интуитивно понятный интерфейс. В личном кабинете можно отслеживать статус заявки в реальном времени. Это обеспечивает прозрачность процесса и делает экспортную деятельность более предсказуемой и удобной для клиентов", - сказал Даценко.Директор по развитию системы продвижения экспорта Павел Шабалов рассказал, как отечественные компании могут принять участие в выставках и бизнес-миссиях при поддержке РЭЦ. Он уточнил, что с момента запуска программы в 2019 году объем экспортных контрактов по итогам участия в мероприятиях составил свыше 90 миллиардов рублей."Электронный сервис по поддержке участия в выставках и деловых миссиях был призван решить сразу несколько вопросов, главные среди которых - оптимизация документооборота и исключение "человеческого фактора". Запуск сервиса на портале "Мой экспорт" позволил сократить срок подготовки, подачи и отбора заявки с 4-5 недель до 1-2 дней. При этом система автоматически получает все необходимые документы и сведения из базы данных и экспортеру не требуется предоставлять ничего на бумаге или в сканах. Это также позволило перейти на полностью автоматический скоринг заявок на основе экономических показателей компаний, характеризующих их экспортную готовность. С момента запуска сервиса в конце 2020 года с его помощью сформировано уже свыше 10 тысяч заявок", - уточнил Шабалов.Зная о желании российского предпринимателя торговать на весь мир, несмотря на текущие сложности, РЭЦ развивает уникальный проект, который позволяет привлекать зарубежный бизнес, его инфраструктуру и компетенции, для продажи российских товаров в любой точке планеты. Так, клиенту "Моего экспорта" не нужно ни открывать зарубежные юрлица, ни искать склад за рубежом, а нужно только подать заявку на размещение продукции в одном или нескольких из 36 национальных магазинов на 17 международных электронных торговых площадках, рассказал директор по международным партнерским программам Алексей Мурзенок. Система сама подберет подходящий магазин и предложит аккредитованного партнера. Благодаря этому проекту в 2023 году иностранные потребители оформили порядка 1,5 миллиона заказов на российские товары в Китае, Вьетнаме, ОАЭ, Турции, Сингапуре и даже в Европе и США.Шабалов уточнил, что в 2023 году три российские площадки (Wildberries, OZON, Авито) вошли в топ мировых маркетплейсов по посещаемости. 91% предпринимателей заинтересованы в развитии продаж на весь мир.В свою очередь директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов рассказал о развитии сервиса "Профессионалы экспорта". Это B2B-маркетплейс, на котором доступно 39 услуг, сгруппированных по 9 наиболее значимым для ВЭД направлениям: от получения аналитических исследований зарубежных рынков до организации полного цикла логистического сопровождения. Каждая услуга стандартизирована, определен состав и объем работ, которые будет выполнять подрядчик."Отдельно хотелось бы отметить, что для компаний сегмента МСП предусмотрена отдельная линейка продуктов, в рамках которой услуги коммерческих провайдеров в сфере ВЭД могут быть оплачены полностью или частично за счет средств государственной субсидии. Запустив такие услуги на платформе "Мой экспорт", мы сделали меры поддержки более доступными для начинающих и развивающих экспортную деятельность компаний, что позволит усилить конкурентоспособность их продукции на зарубежных рынках", - уточнил Завьялов.О кредитных продуктах "Росэксимбанка" и страховании ЭКСАР в своем выступлении рассказал заместитель председателя правления "Росэксимбанка" Роман Смагин."Поступление денег радует и является целью коммерческой организации, но иногда их не хватает. Тогда предприниматели сталкиваются с необходимостью финансирования. В каталоге услуг и сервисов, формирующих платформу "Мой экспорт", динамично развивается раздел финансовых мер поддержки. Подобрать кредит или гарантии там можно не только напрямую в "Росэксимбанке", входящем в РЭЦ. Можно воспользоваться специально разработанным маркетплейсом, на котором коммерческие банки страны размещают свои предложения, полезные для экспортеров", - сообщил Смагин.Об 11 государственных мерах поддержки, доступных на платформе "Мой экспорт", присутствующим рассказал управляющий директор по администрированию субсидий Константин Евстюхин. Результатом цифровизации этих услуг стало сокращение в три раза времени отработки заявок (с момента заявления до принятия решения по ней и перечисление средств).В заключении на мероприятии состоялась презентация "Единого каталога услуг", где собраны государственные услуги и меры поддержки в сфере внешнеэкономической деятельности. ЕКУ объединил информацию о доступных услугах и мерах поддержки в сфере ВЭД, а также сервисы органов власти и инфраструктур поддержки внешней торговли федерального и регионального уровня. Кроме того, платформа анализирует данных из различных госсистем и определяет реальные потребности экспортера - подбирает ему релевантные меры поддержки и переносит их в верх списка услуг в ЕКУ. Новый сервис представил управляющий директор продуктового офиса РЭЦ Марк Мурашко.Трансляция сессии проходила в группе РЭЦ в социальной сети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20240410/servis-1939131643.html

https://ria.ru/20240409/sertifikat-1938830527.html

https://ria.ru/20240409/vozmozhnosti-1938808549.html

https://ria.ru/20240409/tsifrovizatsiya-1938799824.html

https://ria.ru/20240404/vystavka-1937852974.html

https://ria.ru/20240402/eksport-1937384834.html

россия

москва

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Артем Смирнов

экономика, россия, москва, вероника никишина, василий осьмаков, алексей оверчук, российский экспортный центр (рэц), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)