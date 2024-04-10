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Жители Курганской области начали получать первые выплаты - РИА Новости, 10.04.2024
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12:07 10.04.2024
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Жители Курганской области начали получать первые выплаты
Жители Курганской области начали получать первые выплаты - РИА Новости, 10.04.2024
Жители Курганской области начали получать первые выплаты
Первые выплаты в связи с паводком в размере 10 тысяч рублей начали получать жители двух муниципальных округов в Курганской области – Звериноголовском и... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T12:07
2024-04-10T12:07
курганская область
курган
тобол (река)
вадим шумков
происшествия
наводнения в россии — 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Первые выплаты в связи с паводком в размере 10 тысяч рублей начали получать жители двух муниципальных округов в Курганской области – Звериноголовском и Целлином, заявил губернатор региона Вадим Шумков в эфире телеканала "Россия 24". "На сегодня суммы следующие, порядок следующий: 10 тысяч рублей – гражданину выплачивается, если его жилье подтоплено, 30 тысяч рублей – если есть частичная потеря имущества, 50 тысяч рублей – если движимое имущество утрачено полностью. В отношении недвижимого имущества будет осуществляться особый порядок", – сказал Шумков. Он отметил, что обращения людей есть. "Сегодня начинаются первые выплаты по 10 тысяч рублей в двух муниципальных округах – Звериноголовском и Целлином", – добавил губернатор региона. Губернатор области Вадим Шумков ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза затопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля. В Звериноголовском округе, где ситуация с паводками самая серьезная, уровень воды в реке Тобол поднялся до 952 сантиметров, до критической отметки осталось 127 сантиметров.
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курганская область, курган, тобол (река), вадим шумков, происшествия, наводнения в россии — 2024
Курганская область, Курган, Тобол (река), Вадим Шумков, Происшествия, Наводнения в России — 2024
Жители Курганской области начали получать первые выплаты

Пострадавшие от паводка в Курганской области начали получать первые выплаты

© Фото : Администрация Звериноголовского муниципального округаРазлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : Администрация Звериноголовского муниципального округа
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Первые выплаты в связи с паводком в размере 10 тысяч рублей начали получать жители двух муниципальных округов в Курганской области – Звериноголовском и Целлином, заявил губернатор региона Вадим Шумков в эфире телеканала "Россия 24".
"На сегодня суммы следующие, порядок следующий: 10 тысяч рублей – гражданину выплачивается, если его жилье подтоплено, 30 тысяч рублей – если есть частичная потеря имущества, 50 тысяч рублей – если движимое имущество утрачено полностью. В отношении недвижимого имущества будет осуществляться особый порядок", – сказал Шумков.
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Он отметил, что обращения людей есть.
"Сегодня начинаются первые выплаты по 10 тысяч рублей в двух муниципальных округах – Звериноголовском и Целлином", – добавил губернатор региона.
Губернатор области Вадим Шумков ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза затопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля. В Звериноголовском округе, где ситуация с паводками самая серьезная, уровень воды в реке Тобол поднялся до 952 сантиметров, до критической отметки осталось 127 сантиметров.
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Курганская областьКурганТобол (река)Вадим ШумковПроисшествияНаводнения в России — 2024
 
 
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