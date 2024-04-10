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Процедура выборов в парламент Южной Кореи

Процедура выборов в парламент Южной Кореи - РИА Новости, 10.04.2024

Процедура выборов в парламент Южной Кореи

В соответствии с Конституцией Республики Корея, законодательная власть в стране возложена на Национальное собрание. Депутаты Национального собрания избираются... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T01:35

2024-04-10T01:35

2024-04-10T01:35

справки

южная корея

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В соответствии с Конституцией Республики Корея, законодательная власть в стране возложена на Национальное собрание. Депутаты Национального собрания избираются путем всеобщего, равного, прямого и тайного голосования.В соответствии со статьей 41 Конституции, численность депутатов парламента определяется специальным законом, но не может быть менее 200 депутатов. Согласно "Закону об избрании публичных должностных лиц" (2024), численность парламента составляет 300 депутатов, из них 254 избираются по мажоритарному принципу, 46 мест распределяются по пропорциональной системе по партийным спискам. Срок депутатского мандата составляет четыре года.Выборы депутатов Национального собрания назначаются на первую среду за 50 дней до окончания действия мандата депутатов действующего созыва.Активным избирательным правом в Республике Корея обладают граждане, достигшие 18 лет на день выборов.Не могут участвовать в выборах лица, признанные недееспособными; лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы по вступившему в силу приговору суда до момента истечения срока наказания; лица, лишенные права голоса по приговору суда; лица, совершившие правонарушение в сфере избирательных прав или находясь в должности президента, депутата Национального собрания, главы местной администрации или депутата местного представительного органа.Правом быть избранным в Национальное собрание обладают граждане Республики Корея, достигшие 18 лет. Пассивного избирательного права лишаются те же лица, которые лишены активного избирательного права, но в отношении лиц, отбывающих наказание, необходимо еще соблюдение такого условия, как погашение судимости.Политическая партия может рекомендовать своих членов в качестве кандидатов в рамках замещаемых мандатов по избирательному округу. Допускается, что при составлении списка пропорционального представительства от политической партии число кандидатов от этой партии может превысить фиксированное число замещаемых мандатов.Любая политическая партия, которая выдвигает список на выборы в Национальное собрание, должна составить список таким образом, чтобы половину списка составляли женщины. Закон о выборах устанавливает норму, согласно которой каждый нечетный номер списка должен представлять женщину-кандидата.При выдвижении кандидатов-одномандатников политическая партия должна придерживаться следующей пропорции – 30% всех выдвинутых партией кандидатов должны быть женщины.Политическая партия для выдвижения кандидатов на выборы может проводить внутрипартийные праймериз.Выдвигать кандидатуру могут также избиратели. Избиратели могут выдвигать только кандидата-одномандатника, такой кандидат будет считаться независимым кандидатом.Лицо, выходящее на выборы как независимый кандидат, должно получить поддержку от 300 до 500 избирателей.Закон запрещает членам какой-либо политической партии регистрироваться в качестве независимого кандидата.Лица, занимающие до участия в выборах в качестве кандидатов определенные посты, должны покинуть свою должность не позднее чем за 90 дней до выборов. Это касается прежде всего служащих национальных государственных органов, госслужащих префектур и муниципалитетов, членов избирательных комиссий любого уровня, штатных сотрудников учреждений (в том числе Банка Республики Корея), не менее половины акций которых принадлежит правительству Республики Корея, штатных сотрудников местных публичных корпораций, преподавателей частных учебных заведений и некоторых других должностей. Полный перечень содержится в статье 53 "Закона об избрании публичных должностных лиц".Каждый кандидат должен внести избирательный залог 15 миллионов вон.Соответствующая избирательная комиссия должна вернуть залог в определенных случаях не позднее чем через 30 дней после выборов. Залог возвращается полностью, если кандидат на должность члена Национального собрания по одномандатным округам получил более 15% действительных голосов избирателей или скончался, а также возвращается половина залога, если соответствующее лицо получило на выборах от 10% до 15% голосов. Сумма залога также возвращается полностью, если кандидат умирает до выборов или его регистрация была аннулирована. Залог также возвращается полностью, если хотя бы один кандидат из списка политической партии на выборах в Национальное собрание получает мандат.В избирательном бюллетене под номерами записываются кандидаты и их партийная принадлежность или ставится отметка, что кандидат независимый, и указываются названия политических партий. фамилии кандидатов и названия политических партий пишутся на корейском языке. Если написание имен и фамилий кандидатов совпадают, то имя и фамилия дублируются китайскими иероглифами.Порядок расположения имен кандидатов и названий политических партий в бюллетене согласно Закону о выборах следующий: в начале списка должны быть представлены политические партии и кандидаты от них, имеющие фракции в Национальном собрании в зависимости от числа депутатских мандатов, затем политические партии и кандидаты от них, не имеющие фракций, и в конце списка – независимые кандидаты в порядке, определенном в результате жеребьевки.Закон о выборах позволяет осуществлять избирательное право по месту пребывания следующим категориям лиц: военнослужащим и сотрудникам полиции, которые живут в казармах или на судах в течение длительного времени и находятся так далеко от места регистрации, что осуществление избирательного права становится невозможным; лицам, которые в течение долгого времени проходили лечение в больнице или санатории и не в состоянии свободно передвигаться; лицам с серьезной инвалидностью; лицам, проживающим на островах, признанных регламентом Национальной избирательной комиссии слишком отдаленными.Законом допускается предварительное голосование.В день выборов избирательные участки открываются в 6.00 и продолжают работу до 18.00.Избиратель должен лично прийти на избирательный участок, предъявить удостоверение личности (это может быть паспорт, водительское удостоверение и другие документы), поставить подпись в реестре избирателей и после этого получить избирательный бюллетень.Перед выдачей избирательного бюллетеня сотрудник избирательного участка в присутствии избирателя отрезает серийный номер и ставит свою личную печать в соответствующей колонке реестра бюллетеней. После получения бюллетеня избиратель проходит в кабинку для голосования и ставит отметку напротив одного кандидата или политической партии, затем выходит и опускает бюллетень в урну для голосования в присутствии наблюдателя.Победителем на выборах в Национальное собрание по одномандатным округам считается кандидат, получивший в округе простое большинство голосов. Если по округу ни один кандидат не набрал простого большинства, то из числа кандидатов, набравших наибольшее число голосов, депутатом становится старший по возрасту.В распределении мандатов по спискам политических партий принимают участие партии, набравшие на выборах более 3% действительных голосов или получившие пять и более мест на выборах по одномандатным округам.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

южная корея

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, южная корея