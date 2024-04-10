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ВСУ почти полностью зависят от внешней помощи, сообщили в НАТО - РИА Новости, 10.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:19 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/vsu-1939171712.html
ВСУ почти полностью зависят от внешней помощи, сообщили в НАТО
ВСУ почти полностью зависят от внешней помощи, сообщили в НАТО - РИА Новости, 10.04.2024
ВСУ почти полностью зависят от внешней помощи, сообщили в НАТО
Украина "почти полностью" зависит от внешней поддержки в противостоянии с Россией, Киев может проиграть, если США и союзники перестанут поддерживать его, заявил РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T18:19
2024-04-10T18:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Украина "почти полностью" зависит от внешней поддержки в противостоянии с Россией, Киев может проиграть, если США и союзники перестанут поддерживать его, заявил командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. "Украина по-прежнему почти полностью зависит от внешней поддержки", - сказал Каваоли на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США. Он отметил, что Украина может проиграть в противостоянии с РФ, если США и союзники прекратят поддерживать ее. При этом помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер в свою очередь отметила, что США "должны поддерживать Украину на переговорах, если она решит вести переговоры". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины
ВСУ почти полностью зависят от внешней помощи, сообщили в НАТО

Главком сил НАТО в Европе: ВСУ почти полностью зависит от внешней помощи

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Украина "почти полностью" зависит от внешней поддержки в противостоянии с Россией, Киев может проиграть, если США и союзники перестанут поддерживать его, заявил командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.
"Украина по-прежнему почти полностью зависит от внешней поддержки", - сказал Каваоли на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США. Он отметил, что Украина может проиграть в противостоянии с РФ, если США и союзники прекратят поддерживать ее.
При этом помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер в свою очередь отметила, что США "должны поддерживать Украину на переговорах, если она решит вести переговоры".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Зеленский умоляет США о помощи
1 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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