https://ria.ru/20240410/vsu-1939171712.html

ВСУ почти полностью зависят от внешней помощи, сообщили в НАТО

ВСУ почти полностью зависят от внешней помощи, сообщили в НАТО - РИА Новости, 10.04.2024

ВСУ почти полностью зависят от внешней помощи, сообщили в НАТО

Украина "почти полностью" зависит от внешней поддержки в противостоянии с Россией, Киев может проиграть, если США и союзники перестанут поддерживать его, заявил РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T18:19

2024-04-10T18:19

2024-04-10T18:19

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Украина "почти полностью" зависит от внешней поддержки в противостоянии с Россией, Киев может проиграть, если США и союзники перестанут поддерживать его, заявил командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. "Украина по-прежнему почти полностью зависит от внешней поддержки", - сказал Каваоли на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США. Он отметил, что Украина может проиграть в противостоянии с РФ, если США и союзники прекратят поддерживать ее. При этом помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер в свою очередь отметила, что США "должны поддерживать Украину на переговорах, если она решит вести переговоры". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1936968622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, вооруженные силы украины