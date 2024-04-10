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В Крыму назвали террор сутью нового плана контрнаступления ВСУ
В Крыму назвали террор сутью нового плана контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 10.04.2024
В Крыму назвали террор сутью нового плана контрнаступления ВСУ
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил РИА Новости, что сутью нового плана контрнаступления украинских войск, анонсируемого... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T15:56
2024-04-10T15:56
2024-04-10T15:56
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир зеленский
роман чегринец
украина
россия
республика крым
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил РИА Новости, что сутью нового плана контрнаступления украинских войск, анонсируемого Владимиром Зеленским, является организация террористических атак в отношении России. Ранее Зеленский в интервью немецкому изданию Bild заявил, что у Украины уже есть план нового контрнаступления, но для этого нужно больше западного оружия. "Сутью плана так называемого контрнаступления от Зеленского является организация террористических атак на Российскую Федерацию, и здесь мы должны быть к этому готовы. Именно поэтому нашей армией наносятся превентивные удары по логистике, энергетической инфраструктуре, военным объектам и местам расположения противника, в том числе глубоко в тылу", - сказал Чегринец РИА Новости. По его словам, Зеленский все больше переходит к террористическим методам, так как на линии фронта украинские войска вынуждены отступать и несут колоссальные потери.
https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Зеленский, Роман Чегринец, Украина, Россия, Республика Крым, Вооруженные силы Украины
В Крыму назвали террор сутью нового плана контрнаступления ВСУ
Крымский общественник назвал террор сутью нового плана контрнаступления ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил РИА Новости, что сутью нового плана контрнаступления украинских войск, анонсируемого Владимиром Зеленским, является организация террористических атак в отношении России.
Ранее Зеленский в интервью немецкому изданию Bild заявил, что у Украины уже есть план нового контрнаступления, но для этого нужно больше западного оружия.
"Сутью плана так называемого контрнаступления от Зеленского является организация террористических атак на Российскую Федерацию, и здесь мы должны быть к этому готовы. Именно поэтому нашей армией наносятся превентивные удары по логистике, энергетической инфраструктуре, военным объектам и местам расположения противника, в том числе глубоко в тылу", - сказал Чегринец РИА Новости.
По его словам, Зеленский все больше переходит к террористическим методам, так как на линии фронта украинские войска вынуждены отступать и несут колоссальные потери.