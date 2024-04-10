https://ria.ru/20240410/vsu-1939122221.html

В Крыму назвали террор сутью нового плана контрнаступления ВСУ

В Крыму назвали террор сутью нового плана контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 10.04.2024

В Крыму назвали террор сутью нового плана контрнаступления ВСУ

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил РИА Новости, что сутью нового плана контрнаступления украинских войск, анонсируемого... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T15:56

2024-04-10T15:56

2024-04-10T15:56

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир зеленский

роман чегринец

украина

россия

республика крым

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил РИА Новости, что сутью нового плана контрнаступления украинских войск, анонсируемого Владимиром Зеленским, является организация террористических атак в отношении России. Ранее Зеленский в интервью немецкому изданию Bild заявил, что у Украины уже есть план нового контрнаступления, но для этого нужно больше западного оружия. "Сутью плана так называемого контрнаступления от Зеленского является организация террористических атак на Российскую Федерацию, и здесь мы должны быть к этому готовы. Именно поэтому нашей армией наносятся превентивные удары по логистике, энергетической инфраструктуре, военным объектам и местам расположения противника, в том числе глубоко в тылу", - сказал Чегринец РИА Новости. По его словам, Зеленский все больше переходит к террористическим методам, так как на линии фронта украинские войска вынуждены отступать и несут колоссальные потери.

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

украина

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, владимир зеленский, роман чегринец, украина, россия, республика крым, вооруженные силы украины