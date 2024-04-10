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Власти подконтрольной ВСУ части Запорожской области сообщили о разрушениях - РИА Новости, 10.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:16 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/vsu-1938996998.html
Власти подконтрольной ВСУ части Запорожской области сообщили о разрушениях
Власти подконтрольной ВСУ части Запорожской области сообщили о разрушениях - РИА Новости, 10.04.2024
Власти подконтрольной ВСУ части Запорожской области сообщили о разрушениях
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на среду ряд объектов инфраструктуры на... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T09:16
2024-04-10T09:16
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запорожская область
киев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
запорожская областная государственная администрация
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на среду ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, подконтрольная украинским войскам часть Запорожской области подверглась ударам, по его данным, в регионе прозвучало более 280 взрывов в шести населенных пунктах. В результате "поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
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в мире, жкх, россия, запорожская область, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация
В мире, ЖКХ, Россия, Запорожская область, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Запорожская областная государственная администрация, Специальная военная операция на Украине
Власти подконтрольной ВСУ части Запорожской области сообщили о разрушениях

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области заявили о повреждении объектов

© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області Украинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на среду ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения.
Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, подконтрольная украинским войскам часть Запорожской области подверглась ударам, по его данным, в регионе прозвучало более 280 взрывов в шести населенных пунктах. В результате "поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры".
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
На Украине поставили крест
21 марта, 08:00
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Власти Украины сообщили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области
29 февраля, 09:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХРоссияЗапорожская областьКиевДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныЗапорожская областная государственная администрация
 
 
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