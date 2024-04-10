https://ria.ru/20240410/vsu-1938996998.html

Власти подконтрольной ВСУ части Запорожской области сообщили о разрушениях

Власти подконтрольной ВСУ части Запорожской области сообщили о разрушениях - РИА Новости, 10.04.2024

Власти подконтрольной ВСУ части Запорожской области сообщили о разрушениях

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на среду ряд объектов инфраструктуры на... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T09:16

2024-04-10T09:16

2024-04-10T09:16

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

запорожская областная государственная администрация

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на среду ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, подконтрольная украинским войскам часть Запорожской области подверглась ударам, по его данным, в регионе прозвучало более 280 взрывов в шести населенных пунктах. В результате "поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

https://ria.ru/20240229/ukraina-1930126295.html

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запорожская область

киев

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в мире, жкх, россия, запорожская область, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация