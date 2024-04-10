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Эксперт оценил вероятность восстановления энергосистемы Украины до холодов - РИА Новости, 10.04.2024
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14:59 10.04.2024 (обновлено: 15:03 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/vosstanovlenie-1939105777.html
Эксперт оценил вероятность восстановления энергосистемы Украины до холодов
Эксперт оценил вероятность восстановления энергосистемы Украины до холодов - РИА Новости, 10.04.2024
Эксперт оценил вероятность восстановления энергосистемы Украины до холодов
Полностью восстановить поврежденную энергосистему Украины до холодов затруднительно - предположительно, все это время будет сохраняться дефицит электроэнергии,... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T14:59
2024-04-10T15:03
украина
запорожье
харьков
вооруженные силы украины
дтэк
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Полностью восстановить поврежденную энергосистему Украины до холодов затруднительно - предположительно, все это время будет сохраняться дефицит электроэнергии, который придется восполнять за счет аварийного импорта из соседних стран, такое мнение выразил директор энергетических программ украинского социологического Центра Разумкова Владимир Омельченко. По его словам, возможно, удастся немного увеличить импорт электроэнергии с нынешнего максимума в 1,7 гигаватта - до 2 гигаватт. "Ситуация очень сложная, и нет времени для ее решения. Так что, скорее всего, будем пытаться увеличивать импорт. Наверно, придется переходить на плановые графики отключений", - приводит слова Омельченко агентство РБК-Украина. При этом он предположил, что к зиме в энергосистеме все-таки сохранится дефицит на уровне 2-3 гигаватт. Он также сказал, что в стране наверняка придется отложить планы по строительству новых блоков АЭС , чтобы перенаправить средства на восстановительные работы. Однако полностью вернуть объем генерации электроэнергии на уровень до 22 марта вряд ли выйдет, отметил эксперт, не исключив применение графиков отключения электроэнергии уже в летнее время. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Центр Разумкова ("Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова") является негосударственной организацией в области исследований государственной политики Украины с 1994 года.
https://ria.ru/20240410/nikolaev-1938984610.html
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934872948.html
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украина, запорожье, харьков, вооруженные силы украины, дтэк
Украина, Запорожье, Харьков, Вооруженные силы Украины, ДТЭК
Эксперт оценил вероятность восстановления энергосистемы Украины до холодов

Эксперт: будет трудно восстановить поврежденную энергосистему Украины до холодов

© AP Photo / Andrew KravchenkoМногоквартирные дома в Киеве
Многоквартирные дома в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Многоквартирные дома в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Полностью восстановить поврежденную энергосистему Украины до холодов затруднительно - предположительно, все это время будет сохраняться дефицит электроэнергии, который придется восполнять за счет аварийного импорта из соседних стран, такое мнение выразил директор энергетических программ украинского социологического Центра Разумкова Владимир Омельченко.
По его словам, возможно, удастся немного увеличить импорт электроэнергии с нынешнего максимума в 1,7 гигаватта - до 2 гигаватт. "Ситуация очень сложная, и нет времени для ее решения. Так что, скорее всего, будем пытаться увеличивать импорт. Наверно, придется переходить на плановые графики отключений", - приводит слова Омельченко агентство РБК-Украина.
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При этом он предположил, что к зиме в энергосистеме все-таки сохранится дефицит на уровне 2-3 гигаватт. Он также сказал, что в стране наверняка придется отложить планы по строительству новых блоков АЭС , чтобы перенаправить средства на восстановительные работы. Однако полностью вернуть объем генерации электроэнергии на уровень до 22 марта вряд ли выйдет, отметил эксперт, не исключив применение графиков отключения электроэнергии уже в летнее время.
Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Центр Разумкова ("Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова") является негосударственной организацией в области исследований государственной политики Украины с 1994 года.
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УкраинаЗапорожьеХарьковВооруженные силы УкраиныДТЭК
 
 
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