Рейтинг@Mail.ru
В Орске работают волонтеры РПЦ, сообщили в Синодальном отделе - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:40 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/volontery-1939176759.html
В Орске работают волонтеры РПЦ, сообщили в Синодальном отделе
В Орске работают волонтеры РПЦ, сообщили в Синодальном отделе - РИА Новости, 10.04.2024
В Орске работают волонтеры РПЦ, сообщили в Синодальном отделе
Пятнадцать волонтеров Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) работают в затопленном... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T18:40
2024-04-10T18:40
религия
орск
оренбургская область
урал
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938810901_0:326:3061:2048_1920x0_80_0_0_013bdc1f5d7849d3b31600efa74ef714.jpg
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Пятнадцать волонтеров Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) работают в затопленном Орске, они сортируют вещи, раздают продукты и развозят средства гигиены по пунктам временного размещения, сообщили в Синодальном отделе РИА Новости."По волонтерам в Орске – 15 человек трудятся. Прием и сортировка, развоз вещей по ПВР. Закуп и развоз продуктов и средств гигиены по ПВР. Раздача хлеба и воды", – рассказал собеседник агентства.В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
https://ria.ru/20240406/orsk-1938249696.html
орск
оренбургская область
урал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938810901_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_e0c46931997bab3ce2161d50cc1a57ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
орск, оренбургская область, урал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, религия
Религия, Орск, Оренбургская область, Урал, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Религия
В Орске работают волонтеры РПЦ, сообщили в Синодальном отделе

Синодальный отдел по благотворительности: в Орске работаю волонтеры РПЦ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина передвигается на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске
Мужчина передвигается на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Пятнадцать волонтеров Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) работают в затопленном Орске, они сортируют вещи, раздают продукты и развозят средства гигиены по пунктам временного размещения, сообщили в Синодальном отделе РИА Новости.
"По волонтерам в Орске – 15 человек трудятся. Прием и сортировка, развоз вещей по ПВР. Закуп и развоз продуктов и средств гигиены по ПВР. Раздача хлеба и воды", – рассказал собеседник агентства.
В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
Протоиерей Вячеслав Кочкин
Орский священник и хирург рассказал об эвакуации пациентов из больницы
6 апреля, 15:15
 
РелигияОрскОренбургская областьУралМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в ОрскеРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала