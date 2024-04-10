https://ria.ru/20240410/volontery-1939176759.html
В Орске работают волонтеры РПЦ, сообщили в Синодальном отделе
В Орске работают волонтеры РПЦ, сообщили в Синодальном отделе - РИА Новости, 10.04.2024
В Орске работают волонтеры РПЦ, сообщили в Синодальном отделе
Пятнадцать волонтеров Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) работают в затопленном... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T18:40
2024-04-10T18:40
2024-04-10T18:40
религия
орск
оренбургская область
урал
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
религия
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Пятнадцать волонтеров Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) работают в затопленном Орске, они сортируют вещи, раздают продукты и развозят средства гигиены по пунктам временного размещения, сообщили в Синодальном отделе РИА Новости."По волонтерам в Орске – 15 человек трудятся. Прием и сортировка, развоз вещей по ПВР. Закуп и развоз продуктов и средств гигиены по ПВР. Раздача хлеба и воды", – рассказал собеседник агентства.В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
https://ria.ru/20240406/orsk-1938249696.html
орск
оренбургская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орск, оренбургская область, урал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, религия
Религия, Орск, Оренбургская область, Урал, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Религия
В Орске работают волонтеры РПЦ, сообщили в Синодальном отделе
Синодальный отдел по благотворительности: в Орске работаю волонтеры РПЦ