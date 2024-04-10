https://ria.ru/20240410/vodokhranilische-1938997201.html

Сброс с Ириклинского водохранилища уменьшат еще на четверть

Сброс с Ириклинского водохранилища уменьшат еще на четверть - РИА Новости, 10.04.2024

Сброс с Ириклинского водохранилища уменьшат еще на четверть

Сброс с Ириклинского водохранилища уменьшат еще более чем на четверть, с 1342 до 993 кубометров в секунду, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T09:17

2024-04-10T09:17

2024-04-10T09:27

прорыв дамбы в орске

происшествия

оренбургская область

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УФА, 10 апр – РИА Новости. Сброс с Ириклинского водохранилища уменьшат еще более чем на четверть, с 1342 до 993 кубометров в секунду, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале."Приняли решение об уменьшении сразу на четверть водосброса с Ириклинского водохранилища – с 1342 до 993 кубометров в секунду. В Оренбуржье самые проблемные районы востока региона уже начинают освобождаться от воды. Паводок отсюда отступает в сторону Оренбурга. Снижение объёмов притока и сброса с крупнейшего гидроузла позволяет рассчитывать, что новой волны большой воды не будет", - написал Паслер.Он отметил, что тем не менее, необходимо сохранять мобилизацию. "Гидрологическая обстановка может меняться за счёт развития весенних процессов у наших северных соседей", - добавил губернатор.Таким образом, за сутки сброс воды на водохранилище снизился с 1670 до 993 кубометров в секунду.

https://ria.ru/20240409/evakuatsiya-1938951000.html

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оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

прорыв дамбы в орске, происшествия, оренбургская область