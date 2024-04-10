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Сброс с Ириклинского водохранилища уменьшат еще на четверть - РИА Новости, 10.04.2024
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09:17 10.04.2024 (обновлено: 09:27 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/vodokhranilische-1938997201.html
Сброс с Ириклинского водохранилища уменьшат еще на четверть
Сброс с Ириклинского водохранилища уменьшат еще на четверть - РИА Новости, 10.04.2024
Сброс с Ириклинского водохранилища уменьшат еще на четверть
Сброс с Ириклинского водохранилища уменьшат еще более чем на четверть, с 1342 до 993 кубометров в секунду, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T09:17
2024-04-10T09:27
прорыв дамбы в орске
происшествия
оренбургская область
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УФА, 10 апр – РИА Новости. Сброс с Ириклинского водохранилища уменьшат еще более чем на четверть, с 1342 до 993 кубометров в секунду, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале."Приняли решение об уменьшении сразу на четверть водосброса с Ириклинского водохранилища – с 1342 до 993 кубометров в секунду. В Оренбуржье самые проблемные районы востока региона уже начинают освобождаться от воды. Паводок отсюда отступает в сторону Оренбурга. Снижение объёмов притока и сброса с крупнейшего гидроузла позволяет рассчитывать, что новой волны большой воды не будет", - написал Паслер.Он отметил, что тем не менее, необходимо сохранять мобилизацию. "Гидрологическая обстановка может меняться за счёт развития весенних процессов у наших северных соседей", - добавил губернатор.Таким образом, за сутки сброс воды на водохранилище снизился с 1670 до 993 кубометров в секунду.
https://ria.ru/20240409/evakuatsiya-1938951000.html
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прорыв дамбы в орске, происшествия, оренбургская область
Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Оренбургская область
Сброс с Ириклинского водохранилища уменьшат еще на четверть

Сброс с Ириклинского водохранилища уменьшат на четверть, до 993 кубов в секунду

CC BY-SA 3.0 / Valeriy29 / Комплекс гидросооружений Ириклинского водохранилища
Комплекс гидросооружений Ириклинского водохранилища - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
CC BY-SA 3.0 / Valeriy29 /
Комплекс гидросооружений Ириклинского водохранилища. Архивное фото
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УФА, 10 апр – РИА Новости. Сброс с Ириклинского водохранилища уменьшат еще более чем на четверть, с 1342 до 993 кубометров в секунду, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.
"Приняли решение об уменьшении сразу на четверть водосброса с Ириклинского водохранилища – с 1342 до 993 кубометров в секунду. В Оренбуржье самые проблемные районы востока региона уже начинают освобождаться от воды. Паводок отсюда отступает в сторону Оренбурга. Снижение объёмов притока и сброса с крупнейшего гидроузла позволяет рассчитывать, что новой волны большой воды не будет", - написал Паслер.
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Он отметил, что тем не менее, необходимо сохранять мобилизацию. "Гидрологическая обстановка может меняться за счёт развития весенних процессов у наших северных соседей", - добавил губернатор.
Таким образом, за сутки сброс воды на водохранилище снизился с 1670 до 993 кубометров в секунду.
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