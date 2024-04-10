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Угрозы отключения воды в Оренбурге нет, заявил мэр города - РИА Новости, 10.04.2024
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21:10 10.04.2024 (обновлено: 22:18 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/voda-1939210044.html
Угрозы отключения воды в Оренбурге нет, заявил мэр города
Угрозы отключения воды в Оренбурге нет, заявил мэр города - РИА Новости, 10.04.2024
Угрозы отключения воды в Оренбурге нет, заявил мэр города
Угрозы отключения воды в Оренбурге из-за возможной остановки Южно-Уральского водозабора нет, очистные сооружения работают в штатном режиме, сообщил глава... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T21:10
2024-04-10T22:18
оренбург
происшествия
прорыв дамбы в орске
орск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
урал
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Угрозы отключения воды в Оренбурге из-за возможной остановки Южно-Уральского водозабора нет, очистные сооружения работают в штатном режиме, сообщил глава Оренбурга Сергей Салмин в Telegram-канале."Много вопросов поступает о возможном отключении воды в Оренбурге. Угрозы остановки Южно-Уральского водозабора в настоящий момент нет. Очистные сооружения также работают в штатном режиме", - написал он.Уровень воды в реке Урал в Оренбурге к 18.00 мск составлял 10 метров 22 сантиметра, это на 44 сантиметра больше, чем в 8.00 мск среды.Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В области действует режим ЧС федерального уровня.
оренбург
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оренбург, происшествия, прорыв дамбы в орске, орск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), урал
Оренбург, Происшествия, Прорыв дамбы в Орске, Орск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Урал
Угрозы отключения воды в Оренбурге нет, заявил мэр города

Мэр Оренбурга заявил, что угрозы остановки Южно-Уральского водозабора нет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди смотрят на затопленный пешеходный мост "Европа-Азия" в Оренбурге
Люди смотрят на затопленный пешеходный мост Европа-Азия в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Люди смотрят на затопленный пешеходный мост "Европа-Азия" в Оренбурге
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Угрозы отключения воды в Оренбурге из-за возможной остановки Южно-Уральского водозабора нет, очистные сооружения работают в штатном режиме, сообщил глава Оренбурга Сергей Салмин в Telegram-канале.
«
"Много вопросов поступает о возможном отключении воды в Оренбурге. Угрозы остановки Южно-Уральского водозабора в настоящий момент нет. Очистные сооружения также работают в штатном режиме", - написал он.
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге к 18.00 мск составлял 10 метров 22 сантиметра, это на 44 сантиметра больше, чем в 8.00 мск среды.
Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В области действует режим ЧС федерального уровня.
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Инфографика
 
ОренбургПроисшествияПрорыв дамбы в ОрскеОрскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Урал
 
 
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