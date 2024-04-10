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Угрозы отключения воды в Оренбурге нет, заявил мэр города

Угрозы отключения воды в Оренбурге нет, заявил мэр города - РИА Новости, 10.04.2024

Угрозы отключения воды в Оренбурге нет, заявил мэр города

Угрозы отключения воды в Оренбурге из-за возможной остановки Южно-Уральского водозабора нет, очистные сооружения работают в штатном режиме, сообщил глава... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T21:10

2024-04-10T21:10

2024-04-10T22:18

оренбург

происшествия

прорыв дамбы в орске

орск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

урал

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Угрозы отключения воды в Оренбурге из-за возможной остановки Южно-Уральского водозабора нет, очистные сооружения работают в штатном режиме, сообщил глава Оренбурга Сергей Салмин в Telegram-канале."Много вопросов поступает о возможном отключении воды в Оренбурге. Угрозы остановки Южно-Уральского водозабора в настоящий момент нет. Очистные сооружения также работают в штатном режиме", - написал он.Уровень воды в реке Урал в Оренбурге к 18.00 мск составлял 10 метров 22 сантиметра, это на 44 сантиметра больше, чем в 8.00 мск среды.Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В области действует режим ЧС федерального уровня.

оренбург

орск

урал

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

оренбург, происшествия, прорыв дамбы в орске, орск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), урал