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Угрозы отключения воды в Оренбурге нет, заявил мэр города
Угрозы отключения воды в Оренбурге нет, заявил мэр города - РИА Новости, 10.04.2024
Угрозы отключения воды в Оренбурге нет, заявил мэр города
Угрозы отключения воды в Оренбурге из-за возможной остановки Южно-Уральского водозабора нет, очистные сооружения работают в штатном режиме, сообщил глава... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T21:10
2024-04-10T21:10
2024-04-10T22:18
оренбург
происшествия
прорыв дамбы в орске
орск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
урал
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Угрозы отключения воды в Оренбурге из-за возможной остановки Южно-Уральского водозабора нет, очистные сооружения работают в штатном режиме, сообщил глава Оренбурга Сергей Салмин в Telegram-канале."Много вопросов поступает о возможном отключении воды в Оренбурге. Угрозы остановки Южно-Уральского водозабора в настоящий момент нет. Очистные сооружения также работают в штатном режиме", - написал он.Уровень воды в реке Урал в Оренбурге к 18.00 мск составлял 10 метров 22 сантиметра, это на 44 сантиметра больше, чем в 8.00 мск среды.Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В области действует режим ЧС федерального уровня.
оренбург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, происшествия, прорыв дамбы в орске, орск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), урал
Оренбург, Происшествия, Прорыв дамбы в Орске, Орск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Урал
Угрозы отключения воды в Оренбурге нет, заявил мэр города
Мэр Оренбурга заявил, что угрозы остановки Южно-Уральского водозабора нет