https://ria.ru/20240410/voda-1939158798.html

Уровень воды в курганском селе Звериноголовском поднялся до 977 сантиметров

Уровень воды в курганском селе Звериноголовском поднялся до 977 сантиметров - РИА Новости, 10.04.2024

Уровень воды в курганском селе Звериноголовском поднялся до 977 сантиметров

Уровень воды в селе Звериноголовском Курганской области поднялся до 977 сантиметров, прибавив 15 сантиметров за четыре часа, сообщил губернатор региона Вадим... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T17:28

2024-04-10T17:28

2024-04-10T17:28

курганская область

россия

курган

вадим шумков

наводнения в россии — 2024

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938927529_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_3c7ff60710bb776e6971644412f18a21.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Уровень воды в селе Звериноголовском Курганской области поднялся до 977 сантиметров, прибавив 15 сантиметров за четыре часа, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в Telegram-канале. "Звериноголовское на 18.00 (16.00 мск) уровень воды 977 см, + 15 см за 4 часа", - написал губернатор. Губернатор Вадим Шумков ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля.

https://ria.ru/20240410/navodnenie-1939117905.html

курганская область

россия

курган

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курганская область, россия, курган, вадим шумков, наводнения в россии — 2024, происшествия