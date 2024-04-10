https://ria.ru/20240410/voda-1939158798.html
Уровень воды в курганском селе Звериноголовском поднялся до 977 сантиметров
Уровень воды в курганском селе Звериноголовском поднялся до 977 сантиметров - РИА Новости, 10.04.2024
Уровень воды в курганском селе Звериноголовском поднялся до 977 сантиметров
Уровень воды в селе Звериноголовском Курганской области поднялся до 977 сантиметров, прибавив 15 сантиметров за четыре часа, сообщил губернатор региона Вадим... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T17:28
2024-04-10T17:28
2024-04-10T17:28
курганская область
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курган
вадим шумков
наводнения в россии — 2024
происшествия
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Уровень воды в селе Звериноголовском Курганской области поднялся до 977 сантиметров, прибавив 15 сантиметров за четыре часа, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в Telegram-канале. "Звериноголовское на 18.00 (16.00 мск) уровень воды 977 см, + 15 см за 4 часа", - написал губернатор. Губернатор Вадим Шумков ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курганская область, россия, курган, вадим шумков, наводнения в россии — 2024, происшествия
Курганская область, Россия, Курган, Вадим Шумков, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Уровень воды в курганском селе Звериноголовском поднялся до 977 сантиметров
Уровень воды в курганском селе Звериноголовском вырос на 15 сантиметров