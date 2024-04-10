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Уровень воды в курганском селе Звериноголовском поднялся до 977 сантиметров - РИА Новости, 10.04.2024
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17:28 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/voda-1939158798.html
Уровень воды в курганском селе Звериноголовском поднялся до 977 сантиметров
Уровень воды в курганском селе Звериноголовском поднялся до 977 сантиметров - РИА Новости, 10.04.2024
Уровень воды в курганском селе Звериноголовском поднялся до 977 сантиметров
Уровень воды в селе Звериноголовском Курганской области поднялся до 977 сантиметров, прибавив 15 сантиметров за четыре часа, сообщил губернатор региона Вадим... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T17:28
2024-04-10T17:28
курганская область
россия
курган
вадим шумков
наводнения в россии — 2024
происшествия
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Уровень воды в селе Звериноголовском Курганской области поднялся до 977 сантиметров, прибавив 15 сантиметров за четыре часа, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в Telegram-канале. "Звериноголовское на 18.00 (16.00 мск) уровень воды 977 см, + 15 см за 4 часа", - написал губернатор. Губернатор Вадим Шумков ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля.
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курганская область, россия, курган, вадим шумков, наводнения в россии — 2024, происшествия
Курганская область, Россия, Курган, Вадим Шумков, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Уровень воды в курганском селе Звериноголовском поднялся до 977 сантиметров

Уровень воды в курганском селе Звериноголовском вырос на 15 сантиметров

© Фото : Администрация Звериноголовского муниципального округаРазлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : Администрация Звериноголовского муниципального округа
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Уровень воды в селе Звериноголовском Курганской области поднялся до 977 сантиметров, прибавив 15 сантиметров за четыре часа, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в Telegram-канале.
"Звериноголовское на 18.00 (16.00 мск) уровень воды 977 см, + 15 см за 4 часа", - написал губернатор.
Губернатор Вадим Шумков ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля.
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Метеорологи предупреждали власти Оренбургской области об угрозе наводнения
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Курганская областьРоссияКурганВадим ШумковНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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