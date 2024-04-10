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В Кургане увеличат объем поставок бутилированной воды в магазины - РИА Новости, 10.04.2024
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10:21 10.04.2024 (обновлено: 10:49 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/voda-1939019287.html
В Кургане увеличат объем поставок бутилированной воды в магазины
В Кургане увеличат объем поставок бутилированной воды в магазины - РИА Новости, 10.04.2024
В Кургане увеличат объем поставок бутилированной воды в магазины
Объем поставок бутилированной воды в магазины Кургана, где ожидается серьезный паводок, со среды будет увеличен на 700%, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T10:21
2024-04-10T10:49
курган
наводнения в россии — 2024
вадим шумков
прорыв дамбы в орске
курганская область
тобол (река)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Объем поставок бутилированной воды в магазины Кургана, где ожидается серьезный паводок, со среды будет увеличен на 700%, сообщил журналистам заместитель губернатора по экономической политике региона Сергей Гаврин."Девятого апреля объем поставок бутилированной воды в магазины Кургана увеличен по сравнению со среднедневным показателем марта на 240%. С 10 апреля этот показатель будет увеличен на 700%", - сказал Гаврин.По его словам, в настоящее время вода в пятилитровых бутылках "вызывает определенный дефицит", вода в таре иного объема имеется в наличии в магазинах основной сетевой группы.Губернатор области Вадим Шумков ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза затопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля. В Звериноголовском округе, где ситуация с паводками самая серьезная, уровень воды в реке Тобол поднялся до 952 сантиметров, до критической отметки осталось 127 сантиметров.
https://ria.ru/20240409/pavodok-1938806717.html
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курган, наводнения в россии — 2024, вадим шумков, прорыв дамбы в орске, курганская область, тобол (река)
Курган, Наводнения в России — 2024, Вадим Шумков, Прорыв дамбы в Орске, Курганская область, Тобол (река)
В Кургане увеличат объем поставок бутилированной воды в магазины

Власти: объем поставок воды в курганские магазины увеличат на 700 процентов

© Фото : пресс-служба администрации города КурганаРека Тобол в Кургане
Река Тобол в Кургане - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : пресс-служба администрации города Кургана
Река Тобол в Кургане. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Объем поставок бутилированной воды в магазины Кургана, где ожидается серьезный паводок, со среды будет увеличен на 700%, сообщил журналистам заместитель губернатора по экономической политике региона Сергей Гаврин.
«
"Девятого апреля объем поставок бутилированной воды в магазины Кургана увеличен по сравнению со среднедневным показателем марта на 240%. С 10 апреля этот показатель будет увеличен на 700%", - сказал Гаврин.
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По его словам, в настоящее время вода в пятилитровых бутылках "вызывает определенный дефицит", вода в таре иного объема имеется в наличии в магазинах основной сетевой группы.
Губернатор области Вадим Шумков ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза затопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля. В Звериноголовском округе, где ситуация с паводками самая серьезная, уровень воды в реке Тобол поднялся до 952 сантиметров, до критической отметки осталось 127 сантиметров.
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КурганНаводнения в России — 2024Вадим ШумковПрорыв дамбы в ОрскеКурганская областьТобол (река)
 
 
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