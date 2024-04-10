https://ria.ru/20240410/voda-1938989097.html
Сброс воды в Ириклинском водохранилище сократили до 1342 кубов в секунду
Сброс воды в Ириклинском водохранилище сократили до 1342 кубов в секунду - РИА Новости, 10.04.2024
Сброс воды в Ириклинском водохранилище сократили до 1342 кубов в секунду
Сброс воды в Ириклинском водохранилище в Оренбуржье сократился на 259 кубометров в секунду и сейчас объект сбрасывает 1342 кубометра воды в секунду, заявил мэр... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T08:21
2024-04-10T08:21
2024-04-10T08:31
орск
прорыв дамбы в орске
происшествия
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УФА, 10 апр – РИА Новости. Сброс воды в Ириклинском водохранилище в Оренбуржье сократился на 259 кубометров в секунду и сейчас объект сбрасывает 1342 кубометра воды в секунду, заявил мэр частично затопленного Орска Василий Козупица в своем Telegram-канале."На 10 утра (08.00 мск) Ириклинское водохранилище сбрасывает 1342 кубометра воды в секунду, приток – 1226, за сутки он сократился на 259 кубов", - написал Козупица.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орск, прорыв дамбы в орске, происшествия
Орск, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Сброс воды в Ириклинском водохранилище сократили до 1342 кубов в секунду
Сброс воды в Ириклинском водохранилище сократили на 259 кубов в секунду