https://ria.ru/20240410/voda-1938989097.html

Сброс воды в Ириклинском водохранилище сократили до 1342 кубов в секунду

Сброс воды в Ириклинском водохранилище сократили до 1342 кубов в секунду - РИА Новости, 10.04.2024

Сброс воды в Ириклинском водохранилище сократили до 1342 кубов в секунду

Сброс воды в Ириклинском водохранилище в Оренбуржье сократился на 259 кубометров в секунду и сейчас объект сбрасывает 1342 кубометра воды в секунду, заявил мэр... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T08:21

2024-04-10T08:21

2024-04-10T08:31

орск

прорыв дамбы в орске

происшествия

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УФА, 10 апр – РИА Новости. Сброс воды в Ириклинском водохранилище в Оренбуржье сократился на 259 кубометров в секунду и сейчас объект сбрасывает 1342 кубометра воды в секунду, заявил мэр частично затопленного Орска Василий Козупица в своем Telegram-канале."На 10 утра (08.00 мск) Ириклинское водохранилище сбрасывает 1342 кубометра воды в секунду, приток – 1226, за сутки он сократился на 259 кубов", - написал Козупица.

орск

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

орск, прорыв дамбы в орске, происшествия