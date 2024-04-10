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Корреспондент "Вестей Луганска" рассказал подробности обстрела - РИА Новости, 10.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:14 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/vesti-1939110455.html
Корреспондент "Вестей Луганска" рассказал подробности обстрела
Корреспондент "Вестей Луганска" рассказал подробности обстрела - РИА Новости, 10.04.2024
Корреспондент "Вестей Луганска" рассказал подробности обстрела
Корреспондент съемочной группы "Вести Луганска", попавшей под обстрел украинских войск, сообщил, что ВСУ при обстреле использовали ствольную артиллерию. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T15:14
2024-04-10T15:14
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
россия
украина
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ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Корреспондент съемочной группы "Вести Луганска", попавшей под обстрел украинских войск, сообщил, что ВСУ при обстреле использовали ствольную артиллерию. Ранее правительство ЛНР сообщило, что съемочная группа "Вести Луганск" попала под обстрел на кременском направлении: оператор телеканала ранен в ногу, корреспондент контужен. "По словам корреспондента нашей съемочной группы, попавшей сегодня под обстрел, украинские боевики использовали ствольную артиллерию", - говорится в Telegram-канале "Вестей Луганска". Отмечается, что по журналистам выпустили три снаряда, осколок от одного из них попал в ногу оператору.
луганская народная республика
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия, Украина
Корреспондент "Вестей Луганска" рассказал подробности обстрела

Журналист "Вестей Луганска" заявил, что их обстреляли из ствольной артиллерии

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи в ЛНР
Машина скорой помощи в ЛНР - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Машина скорой помощи в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Корреспондент съемочной группы "Вести Луганска", попавшей под обстрел украинских войск, сообщил, что ВСУ при обстреле использовали ствольную артиллерию.
Ранее правительство ЛНР сообщило, что съемочная группа "Вести Луганск" попала под обстрел на кременском направлении: оператор телеканала ранен в ногу, корреспондент контужен.
"По словам корреспондента нашей съемочной группы, попавшей сегодня под обстрел, украинские боевики использовали ствольную артиллерию", - говорится в Telegram-канале "Вестей Луганска". Отмечается, что по журналистам выпустили три снаряда, осколок от одного из них попал в ногу оператору.
© Фото : Вести ЛуганскКорреспондент "Вести Луганск" Артём Юндас и оператор Денис Шум
Корреспондент Вести Луганск Артём Юндас и оператор Денис Шум - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : Вести Луганск
Корреспондент "Вести Луганск" Артём Юндас и оператор Денис Шум
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссияУкраина
 
 
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