https://ria.ru/20240410/vesti-1939110455.html

Корреспондент "Вестей Луганска" рассказал подробности обстрела

Корреспондент "Вестей Луганска" рассказал подробности обстрела - РИА Новости, 10.04.2024

Корреспондент "Вестей Луганска" рассказал подробности обстрела

Корреспондент съемочной группы "Вести Луганска", попавшей под обстрел украинских войск, сообщил, что ВСУ при обстреле использовали ствольную артиллерию. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T15:14

2024-04-10T15:14

2024-04-10T15:14

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

россия

украина

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ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Корреспондент съемочной группы "Вести Луганска", попавшей под обстрел украинских войск, сообщил, что ВСУ при обстреле использовали ствольную артиллерию. Ранее правительство ЛНР сообщило, что съемочная группа "Вести Луганск" попала под обстрел на кременском направлении: оператор телеканала ранен в ногу, корреспондент контужен. "По словам корреспондента нашей съемочной группы, попавшей сегодня под обстрел, украинские боевики использовали ствольную артиллерию", - говорится в Telegram-канале "Вестей Луганска". Отмечается, что по журналистам выпустили три снаряда, осколок от одного из них попал в ногу оператору.

луганская народная республика

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, россия, украина