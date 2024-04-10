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Корреспондент "Вестей Луганска" рассказал подробности обстрела
Корреспондент "Вестей Луганска" рассказал подробности обстрела - РИА Новости, 10.04.2024
Корреспондент "Вестей Луганска" рассказал подробности обстрела
Корреспондент съемочной группы "Вести Луганска", попавшей под обстрел украинских войск, сообщил, что ВСУ при обстреле использовали ствольную артиллерию. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T15:14
2024-04-10T15:14
2024-04-10T15:14
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Корреспондент съемочной группы "Вести Луганска", попавшей под обстрел украинских войск, сообщил, что ВСУ при обстреле использовали ствольную артиллерию. Ранее правительство ЛНР сообщило, что съемочная группа "Вести Луганск" попала под обстрел на кременском направлении: оператор телеканала ранен в ногу, корреспондент контужен. "По словам корреспондента нашей съемочной группы, попавшей сегодня под обстрел, украинские боевики использовали ствольную артиллерию", - говорится в Telegram-канале "Вестей Луганска". Отмечается, что по журналистам выпустили три снаряда, осколок от одного из них попал в ногу оператору.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия, Украина
Корреспондент "Вестей Луганска" рассказал подробности обстрела
Журналист "Вестей Луганска" заявил, что их обстреляли из ствольной артиллерии