Более семи миллионов британцев испытывают трудности с оплатой счетов
Более семи миллионов британцев испытывают трудности с оплатой счетов из-за цен
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Более семи миллионов жителей Великобритании испытывали на начало 2024 года трудности с оплатой счетов на фоне высокого роста стоимости жизни в стране, сообщил в среду телеканал Sky News со ссылкой на данные управления финансового надзора (FCA).
"Более семи миллионов людей в Великобритании испытывали в январе трудности с оплатой счетов и с выплатами по кредитам", - говорится в сообщении телеканала.
Этот показатель меньше, чем 10,9 миллиона в январе 2023 года, однако ситуация всё ещё хуже по сравнению с февралем 2020 года до начала пандемии коронавируса и кризиса стоимости жизни, передаёт Sky News. Тогда в затрудненном финансовом положении находились 5,8 миллиона британцев, сообщает телеканал.
Чаще всего жители Великобритании пропускали платежи за коммунальные услуги, выплаты по кредитным картам и оплату муниципального налога, говорится в материале. В наиболее уязвимом положении оказываются одинокие взрослые с детьми, представители этнических меньшинств, жители северо-востока Англии и люди, снимающие жильё, отмечает Sky News. Почти две трети арендаторов отметили увеличение арендной платы за последние 12 месяцев, а половина из них сообщили о значительных финансовых трудностях, передаёт телеканал.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
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