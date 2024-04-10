https://ria.ru/20240410/uraza-bayram-1938984027.html

Муфтии поздравили единоверцев с наступлением Ураза-байрама

Муфтии поздравили единоверцев с наступлением Ураза-байрама - РИА Новости, 10.04.2024

Муфтии поздравили единоверцев с наступлением Ураза-байрама

Руководители Духовных управлений мусульман России страны поздравили соотечественников и единоверцев с наступлением Ураза-байрама и пожелали богобоязненности,... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T07:12

2024-04-10T07:12

2024-04-10T09:46

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Руководители Духовных управлений мусульман России страны поздравили соотечественников и единоверцев с наступлением Ураза-байрама и пожелали богобоязненности, мира и любви. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин в праздничном обращении к верующим рассказал, что мусульмане молят Аллаха о прекращении конфликта в Газе и мире в Палестине, а также о том, чтобы воинам, защищающим Отечество на фронтах специальной военной операции, Всевышний оказал помощь. "Мы молим Господа миров облегчить страдания жителей Газы и установить мир на святой земле. Продолжается борьба за интересы нашей страны, безопасность нашего Отечества на поле брани специальной военной операции. Это большое испытание для нашего народа, и в частности наших военнослужащих, которым мы молитвенно желаем помощи Всевышнего. Пусть этот Рамадан и Ураза-байрам увеличат в наших душах светлые надежды на то, что правда и справедливость восторжествуют. Уважаемые братья и сестры, мы молим Господа миров Аллаха о том, чтобы в домах мусульман по всей планете царили мир, благополучие, взаимопонимание, чтобы те, кто ныне терпит лишения и страдания, получили облегчение, кто болеет - выздоровел, а кто, являясь мусульманином, провел этот месяц в молитвах - встретил следующий Рамадан в добром здравии. Аминь!" - говорится в обращении главы ДУМ РФ по случаю наступления праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр - мусульманский праздник разговения, знаменует окончание поста в священный месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В этом году праздник приходится на среду 10 апреля (начинают отмечать накануне вечером с заходом солнца). В ряде регионов РФ с преимущественно мусульманским населением среда будет выходным, например, в Башкирии, Татарстане, Адыгее, Чеченской Республике, Кабардино-Балкарии и других субъектах России. С раннего утра в этот день в мечетях проходят торжественные проповеди и коллективный намаз (молитва). "Сердечно поздравляю вас со светлым праздником Ид аль-Фитр – Ураза-байрам. Священный месяц Рамадан мы провели в посте и молитвах, с непоколебимой верой в сердце в безграничную милость Всевышнего Аллаха. Мы должны словом и делом быть лучшим подтверждением того, что наша религия - это мир, любовь к ближнему и стремление к лучшему. Пророк Мухаммад проклинал ненависть, угнетение других людей и зависть, а завещал любовь, стремление к знаниям и дружелюбие. Дни благословенного Рамадана были напоминанием об истинных ценностях, которые нам переданы", - рассказал РИА Новости в среду зампред Духовного управления мусульман РФ, муфтий Московской области Рушан Аббясов. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин также поздравил единоверцев с религиозным праздником. "В праздник мусульмане находятся в состоянии высокой степени богобоязненности, важно теперь сохранить эту чистоту в себе, а вокруг - атмосферу братства, прощения и покаяния, милосердия, мольбы и Корана. Ураза-байрам - это самый лучший повод для того, чтобы, достигнув прощения Аллаха, открыть новую страницу книги своих деяний и продолжить то хорошее, что было начато в Рамадан", - приводит слова муфтия Самигуллина пресс-служба религиозного деятеля. В свою очередь, глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов пожелал верующим в праздник объединиться в искренней молитве в мечетях и обменяться подарками, теплом и радостью. "Отрадно, что и в этом году Всевышний обрадовал нас возможностью встретить и проводить благословенный месяц, выдержать испытание постом, укрепить братские узы, проявить сочувствие к окружающим, а также по мере возможности очиститься от всего греховного… Пусть благословенный праздник Ураза-байрам еще больше сплотит и объединит всех нас и принесет в наши дома тепло, уют, свет веры и душевное спокойствие! От всей души желаю доброго здоровья, благополучия, мира и успехов во всех делах! Да примет Всевышний наш пост, таравих-намазы, воздаяния фитра, зякят и все благие дела, совершенные в этот месяц, и щедро воздаст за них!" - говорится в его поздравлении, предоставленном РИА Новости ДСМР. Заместитель муфтия Крыма Эсадуллах Баиров поздравил соотечественников и единоверцев с Ураза-байрамом. "В Крыму праздник особенно торжественен, потому что этот великий праздник мы впервые проводим в Соборной мечети Республики. Желаю всем россиянам мира, здоровья, просим обратить внимание на нужды тех, кому нужна поддержка и помощь", - сказал Баиров. Имам-хатыб Соборной мечети Орска Кадыржан Тнаштыгулов рассказал РИА Новости, что мусульмане восточного Оренбуржья встречают праздник в непростых условиях. "Вода затопила нашу мечеть. Но мы верим, что все это - испытания, которые мы должны преодолеть и через которые должны пройти. Терпения и сил нам всем, здоровья и мирного неба", - сказал он. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) муфтий Исмаил Бердиев отметил, что правоверные должны и после Рамадана соблюдать все правила и нормы исламской религии. "Иногда кажется, что мусульмане в Рамадан должны проявлять свои лучшие качества - богобоязненность, терпение, благие дела. Напомню, чтобы не только эти добродетели, но и другие были наполнены добрыми поступками и после месяца священного поста", - сказал РИА Новости муфтий Бердиев.

https://ria.ru/20240307/ramadan-1931796166.html

https://ria.ru/20240311/ramadan-1932337062.html

https://ria.ru/20240410/muftiy-1938966105.html

https://ria.ru/20231009/izrail-1901540736.html

https://ria.ru/20240315/muftiy-1933331591.html

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общество, справки, камиль самигуллин, исмаил бердиев, равиль гайнутдин, следственный комитет россии (ск рф), ураза-байрам