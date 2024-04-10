https://ria.ru/20240410/uraza-bayram-1938569022.html

Ураза-байрам, праздник Разговения у мусульман

Ураза-байрам, праздник Разговения у мусульман - РИА Новости, 10.04.2024

Ураза-байрам, праздник Разговения у мусульман

Ураза-байрам (араб. Ид аль-фитр) – праздник разговения, который наряду с Курбан-байрамом ("праздник жертвоприношения") является главным праздником ислама. По... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T02:30

2024-04-10T02:30

2024-04-10T11:47

справки

россия

ураза-байрам

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Ураза-байрам (араб. Ид аль-фитр) – праздник разговения, который наряду с Курбан-байрамом ("праздник жертвоприношения") является главным праздником ислама. По преданию, его установил сам пророк Мухаммед в 624 году. Праздник начинается вечером 30 числа месяца Рамадан, когда по мусульманскому календарю (хиджре) наступает 1-е число следующего месяца – шавваля. В 2024 году Ураза-байрам приходится на 10 апреля. Праздник отмечается в честь окончания поста в священный месяц Рамадан, во время которого все верующие (кроме, например, стариков и детей) все светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений, совершая особую ночную молитву – таравих.Согласно установлениям ислама, в Ураза-байрам верующие обязаны отчитаться за прошедший пост, а также начать отбывать наказание за его нарушения.Ураза-байрам – один из самых значимых религиозных праздников для каждого мусульманина, который напрямую связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками. Перед ним необходимо простить друг другу обиды, постараться навестить своих родственников и знакомых, испросив у них прощение. В преддверии Ураза-байрама мусульмане выплачивают милостыню разговения – закят аль-фитра. Она обязательна для каждого мусульманина, обладающего имуществом, превышающим его основные нужды. Мусульманское предание гласит, что раздавать милостыню завещал сам Пророк, сказав: "Пост Рамадана висит между небом и землей, пока раб божий не подаст следуемой с него милостыни". Платит эту милостыню глава семьи за себя, супругу, детей и даже прислугу, если она есть. Милостыня передается бедным напрямую или через исламские благотворительные организации.После уплаты милостыни и совместной молитвы следуют взаимные поздравления и пожелания счастливого торжества.Вечером хозяйки готовят традиционные блюда восточной кухни. Дети разносят их родственникам, происходит взаимный обмен угощениями. Этот обычай называется "чтобы в доме был запах пищи".В день праздника считается во благо встать рано утром, совершить омовение, одеться опрятно и нарядно, воспользоваться благовониями, быть приветливым со всеми. В этот день мусульмане приветствуют друг друга словами: "Да ниспошлет Аллах милость Свою и вам, и нам!", "Да примет Аллах наши и ваши молитвы!". В Ураза-байрам мусульмане совершают праздничную молитву – ид-намаз. Ее можно выполнять и дома. Но мужчинам следует совершать ид-намаз в мечети вместе с другими верующими. Перед тем как отправится на молитву желательно съесть что-нибудь сладкое. Предпочтительнее нечетное количество фиников. В мечеть идут по одной дороге, а возвращаются по другой. Время начала ид-намаза наступает, когда солнце поднимается над линией горизонта примерно на три метра. Через 30 минут после восхода солнца и до обеденного намаза, когда солнце ближе к зениту, начинается зуха-намаз. Затем имам читает три такбира и другие молитвы. В завершении – проповедь о празднике разговения или о жертвоприношении. Затем верующие расходятся по домам, чтобы отметить Ураза-байрам в кругу семьи.В полдень начинается основная обильная трапеза. Праздничный стол в основном состоит из сладких блюд, фруктов, всевозможных варений.После полудня мусульмане посещают могилы усопших близких, а затем идут в гости к родственникам.В праздничные дни поощряются особая щедрость и внимание главы семьи к своей супруге, детям и другим членам семьи.В Ураза-байрам нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами, помимо готовки, ссориться, допускать плохие мысли и злословить.Подарки являются обязательным атрибутом праздника. Как правило дарят Коран, религиозные предметы, посуду, декор для дома, сладости, сухофрукты и десерты.Особое внимание уделяют маленьким детям. Для них организуют разные развлечения, дарят подарки. Это связано с мусульманским поверьем, что радость ребенка приближает верующего к Аллаху.В большинстве мусульманских стран день празднования Ураза-байрам считается выходным. В России такое решение принимается на уровне тех регионов, где традиционно исповедуют ислам.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, ураза-байрам