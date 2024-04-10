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Украина пока не готова вступить в НАТО, заявил главком сил альянса в Европе - РИА Новости, 10.04.2024
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18:32 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/ukraina-1939175187.html
Украина пока не готова вступить в НАТО, заявил главком сил альянса в Европе
Украина пока не готова вступить в НАТО, заявил главком сил альянса в Европе - РИА Новости, 10.04.2024
Украина пока не готова вступить в НАТО, заявил главком сил альянса в Европе
Украина пока не выполнила условия, необходимые для вступления в НАТО, констатировал командующий объединенными силами североатлантического альянса в Европе... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T18:32
2024-04-10T18:32
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Украина пока не выполнила условия, необходимые для вступления в НАТО, констатировал командующий объединенными силами североатлантического альянса в Европе Кристофер Каволи. "Политика НАТО, согласованная между 32 странами, заключается в том, что когда придет время и все союзники согласятся, Украина станет членом альянса. Но эти два условия... пока не выполнены", - сказал Каволи на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США. В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
https://ria.ru/20240409/ukraina-1938676891.html
https://ria.ru/20240407/zelenskiy-1938300974.html
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в мире, украина, нато
В мире, Украина, НАТО
Украина пока не готова вступить в НАТО, заявил главком сил альянса в Европе

Каволи: Украина пока не выполнила условия, необходимые для вступления в НАТО

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Украина пока не выполнила условия, необходимые для вступления в НАТО, констатировал командующий объединенными силами североатлантического альянса в Европе Кристофер Каволи.
"Политика НАТО, согласованная между 32 странами, заключается в том, что когда придет время и все союзники согласятся, Украина станет членом альянса. Но эти два условия... пока не выполнены", - сказал Каволи на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед заседанием Совета НАТО — Украина - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
НАТО готовится принять Украину по частям
Вчера, 08:00
В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Руководитель офиса пезидента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
"Зеленый кардинал" Зеленского от отчаянья воззвал к духу Рейгана
7 апреля, 08:00
 
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