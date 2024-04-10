https://ria.ru/20240410/ukraina-1939168037.html
Опрос: жители Украины почти вдвое больше доверяют ВСУ, чем Зеленскому
Опрос: жители Украины почти вдвое больше доверяют ВСУ, чем Зеленскому - РИА Новости, 10.04.2024
Опрос: жители Украины почти вдвое больше доверяют ВСУ, чем Зеленскому
Жители Украины больше доверяют ВСУ, чем Владимиру Зеленскому, кабмину и парламенту, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинской социологической... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T18:05
2024-04-10T18:05
2024-04-10T18:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Жители Украины больше доверяют ВСУ, чем Владимиру Зеленскому, кабмину и парламенту, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинской социологической службой Центр Разумкова. Исследование проводилось с 21 по 27 марта методом face-to-face. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. "Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие высказывается к ВСУ - им доверяют 96% опрошенных, добровольческим батальонам - 86%, государственной службе по чрезвычайным ситуациям - 85%, волонтерским организациям - 85%... церкви - 60%, президенту Украины - 59%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте учреждения. Согласно данным опроса, высокий уровень недоверия жителей Украины к правительству и Верховной раде, им не доверяют 65,5 % и 74,1% соответственно. На вопрос есть ли среди существующих политических сил те, кому можно доверить власть в "послевоенный период", 51,8 % ответили, что нет, еще 23,7% затруднились ответить. Почти 38% считают, что Украина движется в правильном направлении, в то время как в сентябре 2022 года так думали 51% опрошенных. Вдвое – с 5,2% до 10,5% с сентября 2022 года возросло количество тех, кто считает, что Украина не способна преодолеть существующие трудности и проблемы.
https://ria.ru/20240205/ukraina-1925358351.html
https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1930899958.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fe4c1f48cd6189064723f175da8d123.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Опрос: жители Украины почти вдвое больше доверяют ВСУ, чем Зеленскому
Центр Разумкова: ВСУ доверяют 96 процентов украинцев, Зеленскому — 59 процентов
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Жители Украины больше доверяют ВСУ, чем Владимиру Зеленскому, кабмину и парламенту, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинской социологической службой Центр Разумкова.
Исследование проводилось с 21 по 27 марта методом face-to-face. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
"Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие высказывается к ВСУ - им доверяют 96% опрошенных, добровольческим батальонам - 86%, государственной службе по чрезвычайным ситуациям - 85%, волонтерским организациям - 85%... церкви - 60%, президенту Украины - 59%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте учреждения.
Согласно данным опроса, высокий уровень недоверия жителей Украины к правительству и Верховной раде
, им не доверяют 65,5 % и 74,1% соответственно. На вопрос есть ли среди существующих политических сил те, кому можно доверить власть в "послевоенный период", 51,8 % ответили, что нет, еще 23,7% затруднились ответить.
Почти 38% считают, что Украина движется в правильном направлении, в то время как в сентябре 2022 года так думали 51% опрошенных. Вдвое – с 5,2% до 10,5% с сентября 2022 года возросло количество тех, кто считает, что Украина не способна преодолеть существующие трудности и проблемы.