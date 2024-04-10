https://ria.ru/20240410/ukraina-1939168037.html

Опрос: жители Украины почти вдвое больше доверяют ВСУ, чем Зеленскому

Опрос: жители Украины почти вдвое больше доверяют ВСУ, чем Зеленскому - РИА Новости, 10.04.2024

Опрос: жители Украины почти вдвое больше доверяют ВСУ, чем Зеленскому

Жители Украины больше доверяют ВСУ, чем Владимиру Зеленскому, кабмину и парламенту, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинской социологической... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T18:05

2024-04-10T18:05

2024-04-10T18:05

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Жители Украины больше доверяют ВСУ, чем Владимиру Зеленскому, кабмину и парламенту, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинской социологической службой Центр Разумкова. Исследование проводилось с 21 по 27 марта методом face-to-face. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. "Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие высказывается к ВСУ - им доверяют 96% опрошенных, добровольческим батальонам - 86%, государственной службе по чрезвычайным ситуациям - 85%, волонтерским организациям - 85%... церкви - 60%, президенту Украины - 59%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте учреждения. Согласно данным опроса, высокий уровень недоверия жителей Украины к правительству и Верховной раде, им не доверяют 65,5 % и 74,1% соответственно. На вопрос есть ли среди существующих политических сил те, кому можно доверить власть в "послевоенный период", 51,8 % ответили, что нет, еще 23,7% затруднились ответить. Почти 38% считают, что Украина движется в правильном направлении, в то время как в сентябре 2022 года так думали 51% опрошенных. Вдвое – с 5,2% до 10,5% с сентября 2022 года возросло количество тех, кто считает, что Украина не способна преодолеть существующие трудности и проблемы.

https://ria.ru/20240205/ukraina-1925358351.html

https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1930899958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины