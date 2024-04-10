https://ria.ru/20240410/ukraina-1939128277.html

Генсек НАТО опасается, что Россия продолжит наступать на Украине

Генсек НАТО опасается, что Россия продолжит наступать на Украине - РИА Новости, 10.04.2024

Генсек НАТО опасается, что Россия продолжит наступать на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что промедление в поставках Западом боеприпасов Киеву позволит России продолжить наступление. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T16:06

2024-04-10T16:06

2024-04-10T16:06

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

йенс столтенберг

нато

вооруженные силы украины

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БРЮССЕЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что промедление в поставках Западом боеприпасов Киеву позволит России продолжить наступление. "Мы обсудили (с президентом Финляндии Александром Стуббом - ред.) Украину и срочную потребность в большей поддержке. Ситуация на поле боя сложная, промедление в финансировании имеет негативные ежедневные последствия на земле, промедление в поставках ПВО приведет к большим ракетным обстрелам, промедление в поставках боеприпасов позволит России наступать на линии соприкосновения", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240409/ukraina-1938676891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины