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Генсек НАТО опасается, что Россия продолжит наступать на Украине - РИА Новости, 10.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:06 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/ukraina-1939128277.html
Генсек НАТО опасается, что Россия продолжит наступать на Украине
Генсек НАТО опасается, что Россия продолжит наступать на Украине - РИА Новости, 10.04.2024
Генсек НАТО опасается, что Россия продолжит наступать на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что промедление в поставках Западом боеприпасов Киеву позволит России продолжить наступление. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T16:06
2024-04-10T16:06
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
йенс столтенберг
нато
вооруженные силы украины
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БРЮССЕЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что промедление в поставках Западом боеприпасов Киеву позволит России продолжить наступление. "Мы обсудили (с президентом Финляндии Александром Стуббом - ред.) Украину и срочную потребность в большей поддержке. Ситуация на поле боя сложная, промедление в финансировании имеет негативные ежедневные последствия на земле, промедление в поставках ПВО приведет к большим ракетным обстрелам, промедление в поставках боеприпасов позволит России наступать на линии соприкосновения", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240409/ukraina-1938676891.html
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в мире, россия, украина, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, Вооруженные силы Украины
Генсек НАТО опасается, что Россия продолжит наступать на Украине

Столтенберг: промедление в поставках оружия Украине позволит России наступать

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что промедление в поставках Западом боеприпасов Киеву позволит России продолжить наступление.
"Мы обсудили (с президентом Финляндии Александром Стуббом - ред.) Украину и срочную потребность в большей поддержке. Ситуация на поле боя сложная, промедление в финансировании имеет негативные ежедневные последствия на земле, промедление в поставках ПВО приведет к большим ракетным обстрелам, промедление в поставках боеприпасов позволит России наступать на линии соприкосновения", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед заседанием Совета НАТО — Украина - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
НАТО готовится принять Украину по частям
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЙенс СтолтенбергНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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