Генсек НАТО опасается, что Россия продолжит наступать на Украине
Столтенберг: промедление в поставках оружия Украине позволит России наступать
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что промедление в поставках Западом боеприпасов Киеву позволит России продолжить наступление.
"Мы обсудили (с президентом Финляндии Александром Стуббом - ред.) Украину и срочную потребность в большей поддержке. Ситуация на поле боя сложная, промедление в финансировании имеет негативные ежедневные последствия на земле, промедление в поставках ПВО приведет к большим ракетным обстрелам, промедление в поставках боеприпасов позволит России наступать на линии соприкосновения", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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