https://ria.ru/20240410/ukraina-1939074190.html

Россия и Китай доверительно обсуждают Украину, заявила Захарова

Россия и Китай доверительно обсуждают Украину, заявила Захарова - РИА Новости, 10.04.2024

Россия и Китай доверительно обсуждают Украину, заявила Захарова

Москва и Пекин своевременно и в доверительном ключе обсуждают вопросы урегулирования украинского кризиса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T13:23

2024-04-10T13:23

2024-04-10T13:23

специальная военная операция на украине

в мире

россия

китай

украина

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Москва и Пекин своевременно и в доверительном ключе обсуждают вопросы урегулирования украинского кризиса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что Китай придерживается взвешенной позиции в контексте происходящих на Украине событий, потому что понимает исторические и геополитические причины. Официальный представитель МИД напомнила, что у Москвы и Пекина общее мнение: какие-либо международные мероприятия по урегулированию без учета позиции России являются бесперспективными. "Мы продолжаем поддерживать плотный контакт с партнерами по этому сюжету и в доверительном ключе своевременно обсуждаем основные события на данном направлении", - сказала Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20240327/ukraina-1936214134.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, россия, китай, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)