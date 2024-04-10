https://ria.ru/20240410/ukraina-1939074190.html
Россия и Китай доверительно обсуждают Украину, заявила Захарова
Россия и Китай доверительно обсуждают Украину, заявила Захарова - РИА Новости, 10.04.2024
Россия и Китай доверительно обсуждают Украину, заявила Захарова
Москва и Пекин своевременно и в доверительном ключе обсуждают вопросы урегулирования украинского кризиса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T13:23
2024-04-10T13:23
2024-04-10T13:23
специальная военная операция на украине
в мире
россия
китай
украина
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Москва и Пекин своевременно и в доверительном ключе обсуждают вопросы урегулирования украинского кризиса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что Китай придерживается взвешенной позиции в контексте происходящих на Украине событий, потому что понимает исторические и геополитические причины. Официальный представитель МИД напомнила, что у Москвы и Пекина общее мнение: какие-либо международные мероприятия по урегулированию без учета позиции России являются бесперспективными. "Мы продолжаем поддерживать плотный контакт с партнерами по этому сюжету и в доверительном ключе своевременно обсуждаем основные события на данном направлении", - сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20240327/ukraina-1936214134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, китай, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Китай, Украина, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия и Китай доверительно обсуждают Украину, заявила Захарова
Захарова: Россия и Китай своевременно и доверительно обсуждают украинский вопрос