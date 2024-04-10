https://ria.ru/20240410/ukraina-1939004372.html

Украина находится в самом слабом состоянии с 2022 года, считает эксперт

Украина находится в самом слабом состоянии с 2022 года, считает эксперт - РИА Новости, 10.04.2024

Украина находится в самом слабом состоянии с 2022 года, считает эксперт

Украина находится в самом слабом состоянии с 2022 года, заявил военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка, слова которого приводит... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T09:40

2024-04-10T09:40

2024-04-10T09:40

в мире

украина

киев

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Украина находится в самом слабом состоянии с 2022 года, заявил военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка, слова которого приводит газета inews. "Украина в самом слабом состоянии с начала войны", - сказал Музыка. По его мнению, положение Киева в ближайшие три месяца вряд ли улучшится. Ранее представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что ближайшие месяцы на фронте будут непростыми.

https://ria.ru/20240410/soyuznik-1938982651.html

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украина

киев

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, киев