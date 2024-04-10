https://ria.ru/20240410/ukraina-1939004372.html
Украина находится в самом слабом состоянии с 2022 года, считает эксперт
Украина находится в самом слабом состоянии с 2022 года, считает эксперт - РИА Новости, 10.04.2024
Украина находится в самом слабом состоянии с 2022 года, считает эксперт
Украина находится в самом слабом состоянии с 2022 года, заявил военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка, слова которого приводит... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T09:40
2024-04-10T09:40
2024-04-10T09:40
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Украина находится в самом слабом состоянии с 2022 года, заявил военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка, слова которого приводит газета inews. "Украина в самом слабом состоянии с начала войны", - сказал Музыка. По его мнению, положение Киева в ближайшие три месяца вряд ли улучшится. Ранее представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что ближайшие месяцы на фронте будут непростыми.
https://ria.ru/20240410/soyuznik-1938982651.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев
Украина находится в самом слабом состоянии с 2022 года, считает эксперт
Военный аналитик: Украина находится в самом слабом состоянии с 2022 года