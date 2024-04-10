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Украина находится в самом слабом состоянии с 2022 года, считает эксперт - РИА Новости, 10.04.2024
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09:40 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/ukraina-1939004372.html
Украина находится в самом слабом состоянии с 2022 года, считает эксперт
Украина находится в самом слабом состоянии с 2022 года, считает эксперт - РИА Новости, 10.04.2024
Украина находится в самом слабом состоянии с 2022 года, считает эксперт
Украина находится в самом слабом состоянии с 2022 года, заявил военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка, слова которого приводит... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T09:40
2024-04-10T09:40
в мире
украина
киев
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Украина находится в самом слабом состоянии с 2022 года, заявил военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка, слова которого приводит газета inews. "Украина в самом слабом состоянии с начала войны", - сказал Музыка. По его мнению, положение Киева в ближайшие три месяца вряд ли улучшится. Ранее представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что ближайшие месяцы на фронте будут непростыми.
https://ria.ru/20240410/soyuznik-1938982651.html
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в мире, украина, киев
В мире, Украина, Киев
Украина находится в самом слабом состоянии с 2022 года, считает эксперт

Военный аналитик: Украина находится в самом слабом состоянии с 2022 года

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Украина находится в самом слабом состоянии с 2022 года, заявил военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка, слова которого приводит газета inews.
"Украина в самом слабом состоянии с начала войны", - сказал Музыка.
Москва-река и Кремль - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
"Удар по Украине": Россия получила нового союзника в ЕС
06:43
По его мнению, положение Киева в ближайшие три месяца вряд ли улучшится.
Ранее представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что ближайшие месяцы на фронте будут непростыми.
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