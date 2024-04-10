https://ria.ru/20240410/udar-1938990906.html

Российские военные ударили по расположению ВСУ в Очакове

Российские военные ударили по расположению ВСУ в Очакове - РИА Новости, 10.04.2024

Российские военные ударили по расположению ВСУ в Очакове

Вооруженные силы России ударили по расположению ВСУ на побережье Очакова, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T08:40

2024-04-10T08:40

2024-04-10T10:57

специальная военная операция на украине

россия

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ДОНЕЦК, 10 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по расположению ВСУ на побережье Очакова, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Как сообщает очаковское сопротивление, прилетело в санаторий "Очаков", в нем находились не менее 300 бандеровцев", — сказал собеседник агентства.При этом Лебедев уточнил, что итоги прилета указать сложно, так как военный госпиталь расположен рядом с санаторием и оба объекта находятся на побережье, куда мирному населению вход запрещен уже два года.Он также передал сообщение от агента из Очакова. "Встряхнуло чуток даже нас. А мы в противоположном конце. А кто ближе, писали, что окна посыпались и двери с петель сорвало. Горело бело-желтым дымом. С базы "Динамо" работала ПВО, и кажется, над морем сбили вторую "гераньку", — сказал житель Очакова.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240409/antanta-1938713604.html

https://ria.ru/20240330/aerodrom-1936826690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины