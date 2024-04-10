Российские военные ударили по расположению ВСУ в Очакове
Российские военные ударили по расположению ВСУ на побережье Очакова
© Фото : ДСНС Украины в Николаевской областиМесто пожара после удара ВС России по расположению ВСУ на побережье Очакова. 10 апреля 2024 года
© Фото : ДСНС Украины в Николаевской области
Место пожара после удара ВС России по расположению ВСУ на побережье Очакова. 10 апреля 2024 года
ДОНЕЦК, 10 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по расположению ВСУ на побережье Очакова, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
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"Как сообщает очаковское сопротивление, прилетело в санаторий "Очаков", в нем находились не менее 300 бандеровцев", — сказал собеседник агентства.
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При этом Лебедев уточнил, что итоги прилета указать сложно, так как военный госпиталь расположен рядом с санаторием и оба объекта находятся на побережье, куда мирному населению вход запрещен уже два года.
Он также передал сообщение от агента из Очакова.
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"Встряхнуло чуток даже нас. А мы в противоположном конце. А кто ближе, писали, что окна посыпались и двери с петель сорвало. Горело бело-желтым дымом. С базы "Динамо" работала ПВО, и кажется, над морем сбили вторую "гераньку", — сказал житель Очакова.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.