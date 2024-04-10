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Российские военные ударили по расположению ВСУ в Очакове - РИА Новости, 10.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:40 10.04.2024 (обновлено: 10:57 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/udar-1938990906.html
Российские военные ударили по расположению ВСУ в Очакове
Российские военные ударили по расположению ВСУ в Очакове - РИА Новости, 10.04.2024
Российские военные ударили по расположению ВСУ в Очакове
Вооруженные силы России ударили по расположению ВСУ на побережье Очакова, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T08:40
2024-04-10T10:57
специальная военная операция на украине
россия
сергей лебедев
вооруженные силы украины
в мире
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ДОНЕЦК, 10 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по расположению ВСУ на побережье Очакова, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. &quot;Как сообщает очаковское сопротивление, прилетело в санаторий &quot;Очаков&quot;, в нем находились не менее 300 бандеровцев&quot;, — сказал собеседник агентства.При этом Лебедев уточнил, что итоги прилета указать сложно, так как военный госпиталь расположен рядом с санаторием и оба объекта находятся на побережье, куда мирному населению вход запрещен уже два года.Он также передал сообщение от агента из Очакова. &quot;Встряхнуло чуток даже нас. А мы в противоположном конце. А кто ближе, писали, что окна посыпались и двери с петель сорвало. Горело бело-желтым дымом. С базы &quot;Динамо&quot; работала ПВО, и кажется, над морем сбили вторую &quot;гераньку&quot;, — сказал житель Очакова.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240409/antanta-1938713604.html
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россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, В мире
Российские военные ударили по расположению ВСУ в Очакове

Российские военные ударили по расположению ВСУ на побережье Очакова

© Фото : ДСНС Украины в Николаевской областиМесто пожара после удара ВС России по расположению ВСУ на побережье Очакова. 10 апреля 2024 года
Место пожара после удара ВС России по расположению ВСУ на побережье Очакова. 10 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : ДСНС Украины в Николаевской области
Место пожара после удара ВС России по расположению ВСУ на побережье Очакова. 10 апреля 2024 года
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по расположению ВСУ на побережье Очакова, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
«

"Как сообщает очаковское сопротивление, прилетело в санаторий "Очаков", в нем находились не менее 300 бандеровцев", — сказал собеседник агентства.

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При этом Лебедев уточнил, что итоги прилета указать сложно, так как военный госпиталь расположен рядом с санаторием и оба объекта находятся на побережье, куда мирному населению вход запрещен уже два года.
Он также передал сообщение от агента из Очакова.
«

"Встряхнуло чуток даже нас. А мы в противоположном конце. А кто ближе, писали, что окна посыпались и двери с петель сорвало. Горело бело-желтым дымом. С базы "Динамо" работала ПВО, и кажется, над морем сбили вторую "гераньку", — сказал житель Очакова.

Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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