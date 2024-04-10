https://ria.ru/20240410/ucheniya-1939063517.html

МИД назвал цель совместных учений США с Японией, Австралией и Филиппинами

МИД назвал цель совместных учений США с Японией, Австралией и Филиппинами - РИА Новости, 10.04.2024

МИД назвал цель совместных учений США с Японией, Австралией и Филиппинами

Целью потенциальных совместных учений США с Японией, Австралией и Филиппинами является расширение экспансии НАТО в другие регионы мира, они не могут укрепить... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T12:50

2024-04-10T12:50

2024-04-10T13:12

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япония

австралия

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Целью потенциальных совместных учений США с Японией, Австралией и Филиппинами является расширение экспансии НАТО в другие регионы мира, они не могут укрепить безопасность в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее газета "Иомиури" сообщала, что японские силы самообороны могут принять полноценное участие в военных учениях США и Филиппин Balikatan. Усиление взаимодействия трех стран, как отмечает газета, будет способствовать сдерживанию Китая в Восточно-Китайском море и вокруг Тайваня. Вопросы обеспечения безопасности станут важной темой встречи на высшем уровне лидеров Японии и США, которая пройдет в середине следующей недели в Вашингтоне."Цель та же самая, о чем мы говорили - это расширение натовской экспансии, в том числе и в другие регионы мира... Все понимают, что, к сожалению, никаких идей, шагов или действий, направленных на поддержание безопасности или укрепление безопасности, или решение существующих проблем, подобная экспансия западников не нацелена", - сказала Захарова на брифинге.По её словам, политика Запада направлена на разжигание имеющихся противоречий и использовании конфликтных ситуаций для установления хаоса.Газета со ссылкой на посла Филиппин в Японии сообщала, что на трехстороннем саммите США, Японии и Филиппин будет достигнуто соглашение о совместном патрулировании в Восточно-Китайском море.Япония и Филиппины укрепляют взаимодействие на уровне военных. В ноябре прошлого года было достигнуто согласие о начале переговоров о соглашении о взаимном доступе (Reciprocal Access Agreement, RAA).

https://ria.ru/20240204/ucheniya-1925335404.html

https://ria.ru/20231228/rakety-1918823625.html

сша

япония

австралия

филиппины

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, япония, австралия, филиппины, мария захарова, нато