https://ria.ru/20240410/uchebniki-1939105644.html

"Просвещение" не получало документов из ФАС из-за дела о ценах на учебники

"Просвещение" не получало документов из ФАС из-за дела о ценах на учебники - РИА Новости, 10.04.2024

"Просвещение" не получало документов из ФАС из-за дела о ценах на учебники

Издательство "Просвещение" после возбуждения антимонопольного дела из-за высоких цен на учебники пока не получало официальных документов из Федеральной... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T14:59

2024-04-10T14:59

2024-04-10T14:59

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

просвещение

общество

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Издательство "Просвещение" после возбуждения антимонопольного дела из-за высоких цен на учебники пока не получало официальных документов из Федеральной антимонопольной службы, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства. "В "Просвещении" осведомлены о возбуждении ФАС России антимонопольного дела в отношении издательства. До настоящего времени никаких официальных документов из ФАС России в наш адрес не направлялись. Материалы будут изучены самым внимательным образом, как только поступят в наш адрес", - говорится в сообщении. Отмечается, что издательство продолжит конструктивный диалог с ФАС России и готово предоставить всю необходимую информацию, свидетельствующую об отсутствии в действиях издательства нарушения антимонопольного законодательства. "Просвещение", являясь крупнейшим издателем школьных учебников, находится в постоянном взаимодействии с ФАС России. С 2020 года ценообразование на учебники находится под государственным надзором, т.к. издательство включено ФАС России в реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. В целях обеспечения доступности учебной литературы, мы разработали и с 2021 года применяем систему антимонопольного комплаенса. В рамках данной системы функционирует торговая политика, которая регламентирует ценовую и сбытовую политику издательства на рынке учебников", - заключили в пресс-службе. Ранее Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении издательства "Просвещение", поскольку были выявлены признаки установления монопольно высоких цен на учебники.

https://ria.ru/20231227/uchebnik-1918563887.html

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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), просвещение , общество