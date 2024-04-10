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"Просвещение" не получало документов из ФАС из-за дела о ценах на учебники - РИА Новости, 10.04.2024
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14:59 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/uchebniki-1939105644.html
"Просвещение" не получало документов из ФАС из-за дела о ценах на учебники
"Просвещение" не получало документов из ФАС из-за дела о ценах на учебники - РИА Новости, 10.04.2024
"Просвещение" не получало документов из ФАС из-за дела о ценах на учебники
Издательство "Просвещение" после возбуждения антимонопольного дела из-за высоких цен на учебники пока не получало официальных документов из Федеральной... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T14:59
2024-04-10T14:59
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
просвещение
общество
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Издательство "Просвещение" после возбуждения антимонопольного дела из-за высоких цен на учебники пока не получало официальных документов из Федеральной антимонопольной службы, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства. "В "Просвещении" осведомлены о возбуждении ФАС России антимонопольного дела в отношении издательства. До настоящего времени никаких официальных документов из ФАС России в наш адрес не направлялись. Материалы будут изучены самым внимательным образом, как только поступят в наш адрес", - говорится в сообщении. Отмечается, что издательство продолжит конструктивный диалог с ФАС России и готово предоставить всю необходимую информацию, свидетельствующую об отсутствии в действиях издательства нарушения антимонопольного законодательства. "Просвещение", являясь крупнейшим издателем школьных учебников, находится в постоянном взаимодействии с ФАС России. С 2020 года ценообразование на учебники находится под государственным надзором, т.к. издательство включено ФАС России в реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. В целях обеспечения доступности учебной литературы, мы разработали и с 2021 года применяем систему антимонопольного комплаенса. В рамках данной системы функционирует торговая политика, которая регламентирует ценовую и сбытовую политику издательства на рынке учебников", - заключили в пресс-службе. Ранее Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении издательства "Просвещение", поскольку были выявлены признаки установления монопольно высоких цен на учебники.
https://ria.ru/20231227/uchebnik-1918563887.html
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), просвещение , общество
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Просвещение , Общество
"Просвещение" не получало документов из ФАС из-за дела о ценах на учебники

"Просвещение": документы из ФАС об открытии дела не поступали

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудник склада издательства "Просвещение" в Московской области.
Сотрудник склада издательства Просвещение в Московской области. - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник склада издательства "Просвещение" в Московской области.. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Издательство "Просвещение" после возбуждения антимонопольного дела из-за высоких цен на учебники пока не получало официальных документов из Федеральной антимонопольной службы, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства.
«
"В "Просвещении" осведомлены о возбуждении ФАС России антимонопольного дела в отношении издательства. До настоящего времени никаких официальных документов из ФАС России в наш адрес не направлялись. Материалы будут изучены самым внимательным образом, как только поступят в наш адрес", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что издательство продолжит конструктивный диалог с ФАС России и готово предоставить всю необходимую информацию, свидетельствующую об отсутствии в действиях издательства нарушения антимонопольного законодательства.
"Просвещение", являясь крупнейшим издателем школьных учебников, находится в постоянном взаимодействии с ФАС России. С 2020 года ценообразование на учебники находится под государственным надзором, т.к. издательство включено ФАС России в реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. В целях обеспечения доступности учебной литературы, мы разработали и с 2021 года применяем систему антимонопольного комплаенса. В рамках данной системы функционирует торговая политика, которая регламентирует ценовую и сбытовую политику издательства на рынке учебников", - заключили в пресс-службе.
Ранее Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении издательства "Просвещение", поскольку были выявлены признаки установления монопольно высоких цен на учебники.
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