https://ria.ru/20240410/ubiystvo-1939096893.html
В Москве раскрыли два убийства и изнасилования 20-летней давности
В Москве раскрыли два убийства и изнасилования 20-летней давности - РИА Новости, 10.04.2024
В Москве раскрыли два убийства и изнасилования 20-летней давности
Рецидивист предстанет перед судом в Москве по обвинению в убийстве и изнасиловании двух человек, совершенных два десятилетия назад, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T14:31
2024-04-10T14:31
2024-04-10T14:31
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Рецидивист предстанет перед судом в Москве по обвинению в убийстве и изнасиловании двух человек, совершенных два десятилетия назад, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в среду. "Прокуратура Восточного административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 59-летнего мужчины. Он обвиняется по пунктам "а, к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление и облегчить его совершение, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера)", - говорится в сообщении. По версии следствия, на территории детсада на улице 1-я Владимирская в июле 2003 года он напал на девушку-подростка, избил ее, изнасиловал, после чего задушил ее же юбкой. Кроме того, в октябре 2002 года уголовник напал на женщину в Ивановском лесопарке. Там, угрожая ножом, он изнасиловал ее и затем зарезал. Вину фигурант – сейчас он арестован - признал, отмечается в релизе. Уголовное дело направлено в Перовский районный суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20240216/ubiystvo-1927700287.html
https://ria.ru/20240305/iznasilovanie-1931206278.html
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происшествия, москва, восточный административный округ (москва), россия
Происшествия, Москва, Восточный административный округ (Москва), Россия
В Москве раскрыли два убийства и изнасилования 20-летней давности
В Москве раскрыли два убийства и изнасилования, совершенные в 2002 и 2003 годах