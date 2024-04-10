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Уровень воды в реке Тобол у села Звериноголовское вырос до 933 сантиметров - РИА Новости, 10.04.2024
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06:26 10.04.2024 (обновлено: 06:42 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/tobol-1938981712.html
Уровень воды в реке Тобол у села Звериноголовское вырос до 933 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у села Звериноголовское вырос до 933 сантиметров - РИА Новости, 10.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у села Звериноголовское вырос до 933 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовское Курганской области повысился за ночь на 21 сантиметр, до 933 сантиметров, сообщают власти округа. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T06:26
2024-04-10T06:42
происшествия
тобол (река)
курганская область
вадим шумков
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовское Курганской области повысился за ночь на 21 сантиметр, до 933 сантиметров, сообщают власти округа. Ранее глава региона Вадим Шумков сообщал, что уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовское к вечеру вторника составлял 912 сантиметров, что превышало отметку "неблагоприятное явление". "Уровень воды в реке Тобол в районе с. Звериноголовское на 8.00 часов 10.04 2024 г составляет 933 сантиметра", - говорится в сообщении администрации муниципального округа в Telegram-канале. Губернатор области с 5 апреля ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
https://ria.ru/20240410/damba-1938973340.html
https://ria.ru/20240409/kurgan-1938922371.html
тобол (река)
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происшествия, тобол (река), курганская область, вадим шумков, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Тобол (река), Курганская область, Вадим Шумков, Прорыв дамбы в Орске
Уровень воды в реке Тобол у села Звериноголовское вырос до 933 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у села Звериноголовское за ночь вырос на 21 сантиметр

© Фото : Администрация Звериноголовского муниципального округаРазлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : Администрация Звериноголовского муниципального округа
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовское Курганской области повысился за ночь на 21 сантиметр, до 933 сантиметров, сообщают власти округа.
Ранее глава региона Вадим Шумков сообщал, что уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовское к вечеру вторника составлял 912 сантиметров, что превышало отметку "неблагоприятное явление".
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"Уровень воды в реке Тобол в районе с. Звериноголовское на 8.00 часов 10.04 2024 г составляет 933 сантиметра", - говорится в сообщении администрации муниципального округа в Telegram-канале.
Губернатор области с 5 апреля ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
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ПроисшествияТобол (река)Курганская областьВадим ШумковПрорыв дамбы в Орске
 
 
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