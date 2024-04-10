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В Таганроге зафиксировали угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 10.04.2024
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09:46 10.04.2024 (обновлено: 10:17 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/taganrog-1939005806.html
В Таганроге зафиксировали угрозу атаки БПЛА
В Таганроге зафиксировали угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 10.04.2024
В Таганроге зафиксировали угрозу атаки БПЛА
В Таганроге зафиксировали угрозу атаки украинскими беспилотниками, сообщил глава администрации города Андрей Фатеев в Telegram. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T09:46
2024-04-10T10:17
таганрог
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр - РИА Новости. В Таганроге зафиксировали угрозу атаки украинскими беспилотниками, сообщил глава администрации города Андрей Фатеев в Telegram."Внимание! Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал", — написал он.Он призвал найти место без окон и сесть на пол.В ночь на 5 апреля российские системы ПВО сбили 44 украинских беспилотника над территорией Ростовской области. Как уточнял губернатор региона, цели уничтожили в Морозовском районе области. В результате атаки была повреждена электроподстанция, нарушено энергоснабжение.Позже во время следственных действий на месте падения беспилотников произошла детонация взрывного устройства на одном из упавших БПЛА. Пострадали восемь человек.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240409/antanta-1938713604.html
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таганрог, происшествия
Таганрог, Происшествия
В Таганроге зафиксировали угрозу атаки БПЛА

Глава администрации Таганрога сообщил об угрозе атаки БПЛА

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр - РИА Новости. В Таганроге зафиксировали угрозу атаки украинскими беспилотниками, сообщил глава администрации города Андрей Фатеев в Telegram.
«
"Внимание! Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал", — написал он.
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Он призвал найти место без окон и сесть на пол.
В ночь на 5 апреля российские системы ПВО сбили 44 украинских беспилотника над территорией Ростовской области. Как уточнял губернатор региона, цели уничтожили в Морозовском районе области. В результате атаки была повреждена электроподстанция, нарушено энергоснабжение.
Позже во время следственных действий на месте падения беспилотников произошла детонация взрывного устройства на одном из упавших БПЛА. Пострадали восемь человек.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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