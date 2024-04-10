https://ria.ru/20240410/taganrog-1939005806.html

В Таганроге зафиксировали угрозу атаки БПЛА

В Таганроге зафиксировали угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 10.04.2024

В Таганроге зафиксировали угрозу атаки БПЛА

В Таганроге зафиксировали угрозу атаки украинскими беспилотниками, сообщил глава администрации города Андрей Фатеев в Telegram. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T09:46

2024-04-10T09:46

2024-04-10T10:17

таганрог

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр - РИА Новости. В Таганроге зафиксировали угрозу атаки украинскими беспилотниками, сообщил глава администрации города Андрей Фатеев в Telegram."Внимание! Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал", — написал он.Он призвал найти место без окон и сесть на пол.В ночь на 5 апреля российские системы ПВО сбили 44 украинских беспилотника над территорией Ростовской области. Как уточнял губернатор региона, цели уничтожили в Морозовском районе области. В результате атаки была повреждена электроподстанция, нарушено энергоснабжение.Позже во время следственных действий на месте падения беспилотников произошла детонация взрывного устройства на одном из упавших БПЛА. Пострадали восемь человек.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240409/antanta-1938713604.html

https://ria.ru/20240409/zaes-1938789848.html

таганрог

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

таганрог, происшествия