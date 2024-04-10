https://ria.ru/20240410/taganrog-1939005806.html
В Таганроге зафиксировали угрозу атаки БПЛА
В Таганроге зафиксировали угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 10.04.2024
В Таганроге зафиксировали угрозу атаки БПЛА
В Таганроге зафиксировали угрозу атаки украинскими беспилотниками, сообщил глава администрации города Андрей Фатеев в Telegram. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T09:46
2024-04-10T09:46
2024-04-10T10:17
таганрог
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр - РИА Новости. В Таганроге зафиксировали угрозу атаки украинскими беспилотниками, сообщил глава администрации города Андрей Фатеев в Telegram."Внимание! Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал", — написал он.Он призвал найти место без окон и сесть на пол.В ночь на 5 апреля российские системы ПВО сбили 44 украинских беспилотника над территорией Ростовской области. Как уточнял губернатор региона, цели уничтожили в Морозовском районе области. В результате атаки была повреждена электроподстанция, нарушено энергоснабжение.Позже во время следственных действий на месте падения беспилотников произошла детонация взрывного устройства на одном из упавших БПЛА. Пострадали восемь человек.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240409/antanta-1938713604.html
https://ria.ru/20240409/zaes-1938789848.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таганрог, происшествия
В Таганроге зафиксировали угрозу атаки БПЛА
Глава администрации Таганрога сообщил об угрозе атаки БПЛА
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр - РИА Новости.
В Таганроге зафиксировали угрозу атаки украинскими беспилотниками, сообщил глава администрации города Андрей Фатеев в Telegram
.
«
"Внимание! Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал", — написал он.
Он призвал найти место без окон и сесть на пол.
В ночь на 5 апреля российские системы ПВО сбили 44 украинских беспилотника над территорией Ростовской области. Как уточнял губернатор региона, цели уничтожили в Морозовском районе области. В результате атаки была повреждена электроподстанция, нарушено энергоснабжение.
Позже во время следственных действий на месте падения беспилотников произошла детонация взрывного устройства на одном из упавших БПЛА. Пострадали восемь человек.
Киев
практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России
. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.