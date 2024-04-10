https://ria.ru/20240410/svyaschenniki-1939138770.html

В Орске священники спасли старинные иконы и дореволюционные книги

В Орске священники спасли старинные иконы и дореволюционные книги - РИА Новости, 10.04.2024

В Орске священники спасли старинные иконы и дореволюционные книги

Священнослужители спасли старинные иконы и дореволюционные книги из затопленного Покровского храма в Орске, сообщил секретарь епархии Оренбургской области иерей РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T16:41

2024-04-10T16:41

2024-04-10T18:04

орск

оренбургская область

бузулук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 10 апр – РИА Новости. Священнослужители спасли старинные иконы и дореволюционные книги из затопленного Покровского храма в Орске, сообщил секретарь епархии Оренбургской области иерей Вадим Татусь в своем Telegram-канале. "В спасении икон и книг участвовал я и секретарь Орской епархии Сергий Баранов. Внутри храма конечно все удручающее. Вода внутри поднималась свыше двух метров. Сейчас есть спад воды, но она все еще есть. Старинные иконы 19 века пропитались водой, мы приняли решение их эвакуировать", - рассказал РИА Новости Татусь. Ранее епархия региона сообщала, что в области затопленными оказались несколько храмов в Орске и Бузулуке. В Оренбурге храмы пока не пострадали. Также сообщалось, что священники приняли решение спасти иконы из Покровского храма в затопленной части Орска. В своем Telegram-канале Татусь опубликовал фотографии икон и книг. "Удалось войти в Покровский храм. Вода внутри выше пояса. Мы с о. Сергием оценили обстановку и приняли решение спасти несколько старинных икон: три большого размера, одну среднего, несколько аналойных, а также около десятка дореволюционных книг. Все иконы конца 19 века", - написал он. По его словам, эвакуировать иконы помогала администрация города и бригада МЧС, предоставившие большую моторную лодку. "Иконы были доставлены на временное хранение в Преображенский храм на горе", - добавил Татусь.

https://ria.ru/20240409/maroderstvo-1938924226.html

орск

оренбургская область

бузулук

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орск, оренбургская область, бузулук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, прорыв дамбы в орске