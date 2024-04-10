https://ria.ru/20240410/studiya-1939195855.html

Кировский бизнесмен благодаря нацпроекту планирует открыть студию танцев

Кировский бизнесмен благодаря нацпроекту планирует открыть студию танцев - РИА Новости, 10.04.2024

Кировский бизнесмен благодаря нацпроекту планирует открыть студию танцев

Социальный предприниматель развивает в Кирове лицензированную школу танцев "Magic Move", занимается он этим благодаря участию в нацпроекте "Малое и среднее... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T19:50

2024-04-10T19:50

2024-04-10T19:50

твой бизнес

кировская область

киров

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

бизнес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15160/32/151603205_0:66:512:354_1920x0_80_0_0_5cff8180ff2e6fe00e20297e561a0ea2.jpg

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Социальный предприниматель развивает в Кирове лицензированную школу танцев "Magic Move", занимается он этим благодаря участию в нацпроекте "Малое и среднее предпринимательство", и планирует в этом году вновь обратиться за господдержкой, чтобы открыть еще одну студию, сообщает пресс-служба правительства Кировской области. Брейк-данс Геннадий Перескоков освоил в десятом классе. В результате увлечение переросло в собственное дело. Школа работает уже 11-й сезон подряд, сейчас действуют четыре филиала, в которых занимаются более 800 человек. Школа имеет зарегистрированный товарный знак и входит в топ-600 центров притяжения молодежи по итогам Всероссийского конкурса. Школа является активным получателем и другой государственной поддержки. В том числе в 2023 году после обучения в Центре "Мой бизнес" руководителю пространства как социальному предпринимателю удалось выиграть грант на 500 тысяч рублей. Средства пошли на ремонт вентиляции в залах и установку видеокамер. Кроме того, предприниматель получил заемные средства под низкий процент в кировском центре "Мой бизнес".

https://ria.ru/20240409/podderzhka-1938922764.html

кировская область

киров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

кировская область, киров, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , бизнес