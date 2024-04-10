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Кировский бизнесмен благодаря нацпроекту планирует открыть студию танцев
Кировский бизнесмен благодаря нацпроекту планирует открыть студию танцев - РИА Новости, 10.04.2024
Кировский бизнесмен благодаря нацпроекту планирует открыть студию танцев
Социальный предприниматель развивает в Кирове лицензированную школу танцев "Magic Move", занимается он этим благодаря участию в нацпроекте "Малое и среднее... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T19:50
2024-04-10T19:50
2024-04-10T19:50
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Социальный предприниматель развивает в Кирове лицензированную школу танцев "Magic Move", занимается он этим благодаря участию в нацпроекте "Малое и среднее предпринимательство", и планирует в этом году вновь обратиться за господдержкой, чтобы открыть еще одну студию, сообщает пресс-служба правительства Кировской области. Брейк-данс Геннадий Перескоков освоил в десятом классе. В результате увлечение переросло в собственное дело. Школа работает уже 11-й сезон подряд, сейчас действуют четыре филиала, в которых занимаются более 800 человек. Школа имеет зарегистрированный товарный знак и входит в топ-600 центров притяжения молодежи по итогам Всероссийского конкурса. Школа является активным получателем и другой государственной поддержки. В том числе в 2023 году после обучения в Центре "Мой бизнес" руководителю пространства как социальному предпринимателю удалось выиграть грант на 500 тысяч рублей. Средства пошли на ремонт вентиляции в залах и установку видеокамер. Кроме того, предприниматель получил заемные средства под низкий процент в кировском центре "Мой бизнес".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировская область, киров, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , бизнес
Твой бизнес, Кировская область, Киров, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Бизнес
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Социальный предприниматель развивает в Кирове лицензированную школу танцев "Magic Move", занимается он этим благодаря участию в нацпроекте "Малое и среднее предпринимательство", и планирует в этом году вновь обратиться за господдержкой, чтобы открыть еще одну студию, сообщает пресс-служба правительства Кировской области.
Брейк-данс Геннадий Перескоков освоил в десятом классе. В результате увлечение переросло в собственное дело. Школа работает уже 11-й сезон подряд, сейчас действуют четыре филиала, в которых занимаются более 800 человек. Школа имеет зарегистрированный товарный знак и входит в топ-600 центров притяжения молодежи по итогам Всероссийского конкурса.
Школа является активным получателем и другой государственной поддержки
. В том числе в 2023 году после обучения в Центре "Мой бизнес" руководителю пространства как социальному предпринимателю удалось выиграть грант на 500 тысяч рублей. Средства пошли на ремонт вентиляции в залах и установку видеокамер. Кроме того, предприниматель получил заемные средства под низкий процент в кировском центре "Мой бизнес".