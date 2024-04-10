https://ria.ru/20240410/ssha-1938971317.html

"Приступ боли": в США высказались о шаге против России

"Приступ боли": в США высказались о шаге против России - РИА Новости, 10.04.2024

"Приступ боли": в США высказались о шаге против России

Идея конфисковать замороженные российские активы и передать их Украине серьезно навредит США, из-за последствий такого решения Вашингтон рискует ощутить... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T02:18

2024-04-10T02:18

2024-04-10T02:18

в мире

сша

украина

майк джонсон

джо байден

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Идея конфисковать замороженные российские активы и передать их Украине серьезно навредит США, из-за последствий такого решения Вашингтон рискует ощутить "невиданный приступ боли" от своего 34-триллионного госдолга, пишет в своей статье журналист и обозреватель газеты The New York Times Кристофер Колдуэлл.Как напомнил автор, спикер Палаты представителей конгресса Майк Джонсон ранее высказывался в поддержку идеи конфисковать замороженные российские активы в пользу Киева, назвав ее "чистой поэзией"."Идея, что и говорить, заманчивая. Но плохая <…> Сам акт конфискации российских активов представляет собой опасность для экономики США, поскольку другие страны (не только Россия) увидят в этом грабеж. А это, в свою очередь, ослабит статус доллара как основной мировой резервной валюты", — отметил Колдуэлл.По его словам, доллар является ценнейшим активом из всех, что есть в наличии у США, благодаря которому Вашингтон имеет определенные рычаги контроля над мировой экономикой, а также возможность наращивать долг до уровня, немыслимого для других стран."Если Россия, Китай и другие дипломатические соперники решат, что их долларовые активы уязвимы, и они больше не могут доверять нашей валюте как средству обмена, то мы ощутим невиданный приступ боли от нашего 34-триллионного долга", — предупредил автор.Он отметил, что республиканец Джонсон и представляющий демократов президент Джо Байден по-своему претендуют на моральное лидерство в своих партиях, при этом спикер обвинял главу государства в демонстрации слабости во внешней политике."Если Джонсон считает, что США "демонстрируют слабость", пусть увидит, каково им придется без резервной валюты", — резюмировал Колдуэлл.По данным американских СМИ, Джонсон может пытаться убедить скептиков в рядах республиканцев проголосовать за одобрение запроса о помощи Украине с помощью идеи о конфискации российских активов. Спикер говорит о необходимости поддержать Киев, но блокирует уже утвержденный сенатом законопроект о выделении ему 60 миллиардов долларов и обещает подготовить собственную инициативу. Считается, что Джонсону грозит бунт однопартийцев, недовольных помощью Украине в принципе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240409/aktivy-1938934847.html

https://ria.ru/20240409/avstraliya-1938804696.html

https://ria.ru/20240406/evropa-1938255324.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, майк джонсон, джо байден, россия