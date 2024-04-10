"Приступ боли": в США высказались о шаге против России
Обозреватель NYT: конфискация российских активов серьезно навредит США
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Идея конфисковать замороженные российские активы и передать их Украине серьезно навредит США, из-за последствий такого решения Вашингтон рискует ощутить "невиданный приступ боли" от своего 34-триллионного госдолга, пишет в своей статье журналист и обозреватель газеты The New York Times Кристофер Колдуэлл.
Как напомнил автор, спикер Палаты представителей конгресса Майк Джонсон ранее высказывался в поддержку идеи конфисковать замороженные российские активы в пользу Киева, назвав ее "чистой поэзией".
"Идея, что и говорить, заманчивая. Но плохая <…> Сам акт конфискации российских активов представляет собой опасность для экономики США, поскольку другие страны (не только Россия) увидят в этом грабеж. А это, в свою очередь, ослабит статус доллара как основной мировой резервной валюты", — отметил Колдуэлл.
По его словам, доллар является ценнейшим активом из всех, что есть в наличии у США, благодаря которому Вашингтон имеет определенные рычаги контроля над мировой экономикой, а также возможность наращивать долг до уровня, немыслимого для других стран.
"Если Россия, Китай и другие дипломатические соперники решат, что их долларовые активы уязвимы, и они больше не могут доверять нашей валюте как средству обмена, то мы ощутим невиданный приступ боли от нашего 34-триллионного долга", — предупредил автор.
Он отметил, что республиканец Джонсон и представляющий демократов президент Джо Байден по-своему претендуют на моральное лидерство в своих партиях, при этом спикер обвинял главу государства в демонстрации слабости во внешней политике.
"Если Джонсон считает, что США "демонстрируют слабость", пусть увидит, каково им придется без резервной валюты", — резюмировал Колдуэлл.
По данным американских СМИ, Джонсон может пытаться убедить скептиков в рядах республиканцев проголосовать за одобрение запроса о помощи Украине с помощью идеи о конфискации российских активов. Спикер говорит о необходимости поддержать Киев, но блокирует уже утвержденный сенатом законопроект о выделении ему 60 миллиардов долларов и обещает подготовить собственную инициативу. Считается, что Джонсону грозит бунт однопартийцев, недовольных помощью Украине в принципе.
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