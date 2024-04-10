https://ria.ru/20240410/spetssluzhby-1939134689.html
В ЛНР будут судить двух женщин за помощь украинским спецслужбам
В ЛНР будут судить двух женщин за помощь украинским спецслужбам - РИА Новости, 10.04.2024
В ЛНР будут судить двух женщин за помощь украинским спецслужбам
Уголовное дело в отношении двух женщин о помощи украинским спецслужбам при обстреле пунктов размещения беженцев в Луганской народной республике передано в... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T16:29
2024-04-10T16:29
2024-04-10T16:29
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Уголовное дело в отношении двух женщин о помощи украинским спецслужбам при обстреле пунктов размещения беженцев в Луганской народной республике передано в Верховный суд региона, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Прокуратура Луганской Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух женщин… дело направлено в Верховный суд ЛНР для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По версии следствия, с июня по сентябрь 2022 года обвиняемые добровольно собрали и через мессенджеры передали украинским спецслужбам сведения о временном размещении беженцев в Новоайдарском аграрном колледже и на территории частного сельскохозяйственного предприятия. В результате их действий вооруженные силы Украины спланировали и произвели обстрел пункта размещения. Погиб мирный житель, был причинен имущественный ущерб государству, уточняется в релизе. По данным ведомства, в зависимости от роли злоумышленницы обвиняются в пособничестве в покушении на умышленное убийство двух или более лиц, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору, пособничество в убийстве, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору, пособничестве в умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенном путем взрыва, пособничестве в применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ.
https://ria.ru/20240405/shpionka-1938056112.html
https://ria.ru/20240313/konfident-1932681635.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Украина
В ЛНР будут судить двух женщин за помощь украинским спецслужбам
Прокуратура ЛНР утвердила обвинение двум женщинам за помощь спецслужбам Украины
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Уголовное дело в отношении двух женщин о помощи украинским спецслужбам при обстреле пунктов размещения беженцев в Луганской народной республике передано в Верховный суд региона, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"Прокуратура Луганской Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух женщин… дело направлено в Верховный суд ЛНР для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с июня по сентябрь 2022 года обвиняемые добровольно собрали и через мессенджеры передали украинским спецслужбам сведения о временном размещении беженцев в Новоайдарском аграрном колледже и на территории частного сельскохозяйственного предприятия. В результате их действий вооруженные силы Украины
спланировали и произвели обстрел пункта размещения. Погиб мирный житель, был причинен имущественный ущерб государству, уточняется в релизе.
По данным ведомства, в зависимости от роли злоумышленницы обвиняются в пособничестве в покушении на умышленное убийство двух или более лиц, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору, пособничество в убийстве, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору, пособничестве в умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенном путем взрыва, пособничестве в применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ.