https://ria.ru/20240410/spetssluzhby-1939134689.html

В ЛНР будут судить двух женщин за помощь украинским спецслужбам

В ЛНР будут судить двух женщин за помощь украинским спецслужбам - РИА Новости, 10.04.2024

В ЛНР будут судить двух женщин за помощь украинским спецслужбам

Уголовное дело в отношении двух женщин о помощи украинским спецслужбам при обстреле пунктов размещения беженцев в Луганской народной республике передано в... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T16:29

2024-04-10T16:29

2024-04-10T16:29

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

вооруженные силы украины

происшествия

украина

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Уголовное дело в отношении двух женщин о помощи украинским спецслужбам при обстреле пунктов размещения беженцев в Луганской народной республике передано в Верховный суд региона, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Прокуратура Луганской Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух женщин… дело направлено в Верховный суд ЛНР для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По версии следствия, с июня по сентябрь 2022 года обвиняемые добровольно собрали и через мессенджеры передали украинским спецслужбам сведения о временном размещении беженцев в Новоайдарском аграрном колледже и на территории частного сельскохозяйственного предприятия. В результате их действий вооруженные силы Украины спланировали и произвели обстрел пункта размещения. Погиб мирный житель, был причинен имущественный ущерб государству, уточняется в релизе. По данным ведомства, в зависимости от роли злоумышленницы обвиняются в пособничестве в покушении на умышленное убийство двух или более лиц, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору, пособничество в убийстве, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору, пособничестве в умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенном путем взрыва, пособничестве в применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ.

https://ria.ru/20240405/shpionka-1938056112.html

https://ria.ru/20240313/konfident-1932681635.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, происшествия, украина