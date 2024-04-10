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Российские военные уничтожили базу хранения вооружения и боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 10.04.2024
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14:17 10.04.2024 (обновлено: 14:29 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/spetsoperatsiya-1939092688.html
Российские военные уничтожили базу хранения вооружения и боеприпасов ВСУ
Российские военные уничтожили базу хранения вооружения и боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 10.04.2024
Российские военные уничтожили базу хранения вооружения и боеприпасов ВСУ
ВКС РФ и ракетные войска за минувшие сутки уничтожили два цеха сборки украинских беспилотников, объект подготовки запуска безкипажных катеров и другие цели,... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T14:17
2024-04-10T14:29
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. ВКС РФ и ракетные войска за минувшие сутки уничтожили два цеха сборки украинских беспилотников, объект подготовки запуска безкипажных катеров и другие цели, сообщила в среду пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена база хранения вооружения и боеприпасов ВСУ с находившимися тридцати двумя 152-мм гаубицами Д-20, два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, объект подготовки и запуска безэкипажных катеров, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 128 районах", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
Российские военные уничтожили базу хранения вооружения и боеприпасов ВСУ

Минобороны: уничтожена база хранения вооружения ВСУ, 2 цеха сборки беспилотников

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ
Боевая работа САУ Акация Центрального военного округа по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. ВКС РФ и ракетные войска за минувшие сутки уничтожили два цеха сборки украинских беспилотников, объект подготовки запуска безкипажных катеров и другие цели, сообщила в среду пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена база хранения вооружения и боеприпасов ВСУ с находившимися тридцати двумя 152-мм гаубицами Д-20, два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, объект подготовки и запуска безэкипажных катеров, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 128 районах", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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