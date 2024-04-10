https://ria.ru/20240410/spetsoperatsiya-1939092688.html

Российские военные уничтожили базу хранения вооружения и боеприпасов ВСУ

Российские военные уничтожили базу хранения вооружения и боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 10.04.2024

Российские военные уничтожили базу хранения вооружения и боеприпасов ВСУ

ВКС РФ и ракетные войска за минувшие сутки уничтожили два цеха сборки украинских беспилотников, объект подготовки запуска безкипажных катеров и другие цели,... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T14:17

2024-04-10T14:17

2024-04-10T14:29

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. ВКС РФ и ракетные войска за минувшие сутки уничтожили два цеха сборки украинских беспилотников, объект подготовки запуска безкипажных катеров и другие цели, сообщила в среду пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена база хранения вооружения и боеприпасов ВСУ с находившимися тридцати двумя 152-мм гаубицами Д-20, два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, объект подготовки и запуска безэкипажных катеров, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 128 районах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии