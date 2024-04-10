У ВСУ нет ресурсов для контрнаступления, заявил Картаполов
Депутат Картаполов: у ВСУ нет на сегодняшний день ресурсов для контрнаступления
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. У ВСУ на сегодняшний день нет ресурсов для контрнаступления, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild заявил, что у Украины уже есть план нового контрнаступления, но для этого нужно больше западного оружия.
"У него всякие планы могут быть, потому что он когда в очередной раз нанюхается кокаина, там сознание улетает очень сильно. От наличия плана до его реализации – это очень большой путь и должны быть соответствующие ресурсы для их реализации, но на сегодняшних день у них этих ресурсов не просматривается. Сейчас нет, и в ближайшее время вряд ли появятся", - сказал Картаполов.
Предыдущее украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. -0-