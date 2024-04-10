https://ria.ru/20240410/spetsoperatsiya-1939058125.html

У ВСУ нет ресурсов для контрнаступления, заявил Картаполов

У ВСУ нет ресурсов для контрнаступления, заявил Картаполов - РИА Новости, 10.04.2024

У ВСУ нет ресурсов для контрнаступления, заявил Картаполов

У ВСУ на сегодняшний день нет ресурсов для контрнаступления, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T12:25

2024-04-10T12:25

2024-04-10T12:26

украина

россия

андрей картаполов

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

госдума рф

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. У ВСУ на сегодняшний день нет ресурсов для контрнаступления, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Ранее Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild заявил, что у Украины уже есть план нового контрнаступления, но для этого нужно больше западного оружия. "У него всякие планы могут быть, потому что он когда в очередной раз нанюхается кокаина, там сознание улетает очень сильно. От наличия плана до его реализации – это очень большой путь и должны быть соответствующие ресурсы для их реализации, но на сегодняшних день у них этих ресурсов не просматривается. Сейчас нет, и в ближайшее время вряд ли появятся", - сказал Картаполов. Предыдущее украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. -0-

https://ria.ru/20240410/soyuznik-1938982651.html

https://ria.ru/20240409/kontrnastuplenie-1938958537.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, андрей картаполов, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, госдума рф, в мире