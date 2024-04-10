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У ВСУ нет ресурсов для контрнаступления, заявил Картаполов - РИА Новости, 10.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 10.04.2024 (обновлено: 12:26 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/spetsoperatsiya-1939058125.html
У ВСУ нет ресурсов для контрнаступления, заявил Картаполов
У ВСУ нет ресурсов для контрнаступления, заявил Картаполов - РИА Новости, 10.04.2024
У ВСУ нет ресурсов для контрнаступления, заявил Картаполов
У ВСУ на сегодняшний день нет ресурсов для контрнаступления, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T12:25
2024-04-10T12:26
украина
россия
андрей картаполов
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
госдума рф
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. У ВСУ на сегодняшний день нет ресурсов для контрнаступления, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Ранее Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild заявил, что у Украины уже есть план нового контрнаступления, но для этого нужно больше западного оружия. "У него всякие планы могут быть, потому что он когда в очередной раз нанюхается кокаина, там сознание улетает очень сильно. От наличия плана до его реализации – это очень большой путь и должны быть соответствующие ресурсы для их реализации, но на сегодняшних день у них этих ресурсов не просматривается. Сейчас нет, и в ближайшее время вряд ли появятся", - сказал Картаполов. Предыдущее украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. -0-
https://ria.ru/20240410/soyuznik-1938982651.html
https://ria.ru/20240409/kontrnastuplenie-1938958537.html
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украина, россия, андрей картаполов, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, госдума рф, в мире
Украина, Россия, Андрей Картаполов, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Специальная военная операция на Украине, В мире
У ВСУ нет ресурсов для контрнаступления, заявил Картаполов

Депутат Картаполов: у ВСУ нет на сегодняшний день ресурсов для контрнаступления

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. У ВСУ на сегодняшний день нет ресурсов для контрнаступления, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild заявил, что у Украины уже есть план нового контрнаступления, но для этого нужно больше западного оружия.
Москва-река и Кремль - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
"Удар по Украине": Россия получила нового союзника в ЕС
06:43
"У него всякие планы могут быть, потому что он когда в очередной раз нанюхается кокаина, там сознание улетает очень сильно. От наличия плана до его реализации – это очень большой путь и должны быть соответствующие ресурсы для их реализации, но на сегодняшних день у них этих ресурсов не просматривается. Сейчас нет, и в ближайшее время вряд ли появятся", - сказал Картаполов.
Предыдущее украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. -0-
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Зеленский заявил, что у Украины есть план нового контрнаступления
Вчера, 22:54
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияАндрей КартаполовВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныГосдума РФВ мире
 
 
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