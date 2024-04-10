https://ria.ru/20240410/spetsoperatsiya-1938991039.html

ВСУ снизили активность на Купянском направлении, заявил Марочко

ВСУ снизили активность на Купянском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 10.04.2024

ВСУ снизили активность на Купянском направлении, заявил Марочко

Украинские военнослужащие все реже контратакуют ВС РФ на купянском направлении, ведя в основном контрбатарейную борьбу и обороняясь, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T08:41

2024-04-10T08:41

2024-04-10T08:41

луганская народная республика

украина

андрей марочко

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

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ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Украинские военнослужащие все реже контратакуют ВС РФ на купянском направлении, ведя в основном контрбатарейную борьбу и обороняясь, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В последнее время в районе Купянска ВФУ (вооруженные формирования Украины) значительно снизили активность на позициях, ведя только контрбатарейную борьбу и отражаЯ атаки наших войск, не переходя к контратакующим действиям", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, это может быть связано с нехваткой бронетехники и личного состава ВСУ на данном участке фронта и проблемами с подвозом боеприпасов.

https://ria.ru/20231009/otstuplenie-1901393699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность