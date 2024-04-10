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ВСУ снизили активность на Купянском направлении, заявил Марочко
ВСУ снизили активность на Купянском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 10.04.2024
ВСУ снизили активность на Купянском направлении, заявил Марочко
Украинские военнослужащие все реже контратакуют ВС РФ на купянском направлении, ведя в основном контрбатарейную борьбу и обороняясь, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T08:41
2024-04-10T08:41
2024-04-10T08:41
луганская народная республика
украина
андрей марочко
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специальная военная операция на украине
безопасность
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ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Украинские военнослужащие все реже контратакуют ВС РФ на купянском направлении, ведя в основном контрбатарейную борьбу и обороняясь, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В последнее время в районе Купянска ВФУ (вооруженные формирования Украины) значительно снизили активность на позициях, ведя только контрбатарейную борьбу и отражаЯ атаки наших войск, не переходя к контратакующим действиям", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, это может быть связано с нехваткой бронетехники и личного состава ВСУ на данном участке фронта и проблемами с подвозом боеприпасов.
https://ria.ru/20231009/otstuplenie-1901393699.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВСУ снизили активность на Купянском направлении, заявил Марочко
Марочко: ВСУ все реже контратакуют ВС России на Купянском направлении