Рейтинг@Mail.ru
ВСУ снизили активность на Купянском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:41 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/spetsoperatsiya-1938991039.html
ВСУ снизили активность на Купянском направлении, заявил Марочко
ВСУ снизили активность на Купянском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 10.04.2024
ВСУ снизили активность на Купянском направлении, заявил Марочко
Украинские военнослужащие все реже контратакуют ВС РФ на купянском направлении, ведя в основном контрбатарейную борьбу и обороняясь, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T08:41
2024-04-10T08:41
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938898742_0:385:2951:2045_1920x0_80_0_0_df9b047d21dbc6f61132aae92afa29d2.jpg
ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Украинские военнослужащие все реже контратакуют ВС РФ на купянском направлении, ведя в основном контрбатарейную борьбу и обороняясь, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В последнее время в районе Купянска ВФУ (вооруженные формирования Украины) значительно снизили активность на позициях, ведя только контрбатарейную борьбу и отражаЯ атаки наших войск, не переходя к контратакующим действиям", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, это может быть связано с нехваткой бронетехники и личного состава ВСУ на данном участке фронта и проблемами с подвозом боеприпасов.
https://ria.ru/20231009/otstuplenie-1901393699.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938898742_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_924f068af7e657aec2860e258456f886.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
ВСУ снизили активность на Купянском направлении, заявил Марочко

Марочко: ВСУ все реже контратакуют ВС России на Купянском направлении

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Украинские военнослужащие все реже контратакуют ВС РФ на купянском направлении, ведя в основном контрбатарейную борьбу и обороняясь, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В последнее время в районе Купянска ВФУ (вооруженные формирования Украины) значительно снизили активность на позициях, ведя только контрбатарейную борьбу и отражаЯ атаки наших войск, не переходя к контратакующим действиям", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
По его словам, это может быть связано с нехваткой бронетехники и личного состава ВСУ на данном участке фронта и проблемами с подвозом боеприпасов.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Бойцам ВСУ запрещают отступать на Купянском направлении, сообщил Марочко
9 октября 2023, 07:36
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала