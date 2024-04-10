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Российские силы продолжают уничтожать опорные пункты ВСУ под Авдеевкой
Российские силы продолжают уничтожать опорные пункты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 10.04.2024
Российские силы продолжают уничтожать опорные пункты ВСУ под Авдеевкой
Штурмовые отряды мотострелковых подразделений группировки войск "Центр" продолжают уничтожать опорные пункты ВСУ на авдеевском направлении специальной военной... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T05:12
2024-04-10T05:12
2024-04-10T05:12
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Штурмовые отряды мотострелковых подразделений группировки войск "Центр" продолжают уничтожать опорные пункты ВСУ на авдеевском направлении специальной военной операции, сообщили в среду в Минобороны РФ. Ведомство представило видео захвата российскими штурмовиками одного из опорных пунктов противника. В ролике демонстрируется, как российская разведгруппа, применив беспилотный летательный аппарат, вскрыла опорный пункт украинских националистов. Затем показано, как штурмовые группы, используя складки местности, с нескольких направлений скрытно приблизились и атаковали противника. "Сломив сопротивление украинских военнослужащих, наши бойцы ликвидировали боевиков ВСУ и заняли опорный пункт, тем самым выполнив поставленную задачу и улучшив положение наших подразделений по переднему краю", - сказали в ведомстве. Там отметили, что огневую поддержку штурмовикам оказывали расчеты минометов "Сани". "Наша рота взяла одного пленного, мы довели его, сопроводили к нашему командиру и передали ему. Пока мы его вели, рассказывал, что у него есть семья, ребенок, как и у всех у нас. Рассказывал, что его насильно поймали и отправили на войну", - рассказал военнослужащий штурмовой группы с позывным "Кузбасс".
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россия, вооруженные силы украины, авдеевка, в мире
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, В мире
Российские силы продолжают уничтожать опорные пункты ВСУ под Авдеевкой
ВС России продолжают уничтожать опорные пункты ВСУ на Авдеевском направлении
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Штурмовые отряды мотострелковых подразделений группировки войск "Центр" продолжают уничтожать опорные пункты ВСУ на авдеевском направлении специальной военной операции, сообщили в среду в Минобороны РФ.
Ведомство представило видео захвата российскими штурмовиками одного из опорных пунктов противника.
В ролике демонстрируется, как российская разведгруппа, применив беспилотный летательный аппарат, вскрыла опорный пункт украинских националистов. Затем показано, как штурмовые группы, используя складки местности, с нескольких направлений скрытно приблизились и атаковали противника.
"Сломив сопротивление украинских военнослужащих, наши бойцы ликвидировали боевиков ВСУ и заняли опорный пункт, тем самым выполнив поставленную задачу и улучшив положение наших подразделений по переднему краю", - сказали в ведомстве.
Там отметили, что огневую поддержку штурмовикам оказывали расчеты минометов "Сани".
"Наша рота взяла одного пленного, мы довели его, сопроводили к нашему командиру и передали ему. Пока мы его вели, рассказывал, что у него есть семья, ребенок, как и у всех у нас. Рассказывал, что его насильно поймали и отправили на войну", - рассказал военнослужащий штурмовой группы с позывным "Кузбасс".