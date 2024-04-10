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В Подмосковье расширили список специальностей для "Земского доктора" - РИА Новости, 10.04.2024
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Новости Подмосковья
 
12:52 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/spetsialnosti-1939064131.html
В Подмосковье расширили список специальностей для "Земского доктора"
В Подмосковье расширили список специальностей для "Земского доктора" - РИА Новости, 10.04.2024
В Подмосковье расширили список специальностей для "Земского доктора"
В Московской области расширили перечень специальностей для участников программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", благодаря которым планируется привлечь на... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T12:52
2024-04-10T12:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В Московской области расширили перечень специальностей для участников программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", благодаря которым планируется привлечь на работу почти 240 специалистов, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. "Важно, чтобы жителям отдаленных территорий была доступна качественная медицинская помощь. Теперь принять участие в программе "Земский доктор" смогут аллергологи-иммунологи, детские онкологи-гематологи, остеопаты, стоматологи-ортопеды, торакальные и сердечно-сосудистые хирурги, эпидемиологи, врачи физической и реабилитационной медицины", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, слова которого приводит пресс-служба. Он добавил, что участвовать в программе "Земский фельдшер" смогут участковые и процедурные медсестры, а также медсестры врача общей практики. Участники программы могут получить выплату в размере до 1,5 миллиона рублей для врачей, до 750 тысячи рублей для фельдшеров.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье расширили список специальностей для "Земского доктора"

© iStock.com / Downrung ThongphasukВрач накладывает повязку на кисть пациентки
Врач накладывает повязку на кисть пациентки - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© iStock.com / Downrung Thongphasuk
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В Московской области расширили перечень специальностей для участников программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", благодаря которым планируется привлечь на работу почти 240 специалистов, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
«
"Важно, чтобы жителям отдаленных территорий была доступна качественная медицинская помощь. Теперь принять участие в программе "Земский доктор" смогут аллергологи-иммунологи, детские онкологи-гематологи, остеопаты, стоматологи-ортопеды, торакальные и сердечно-сосудистые хирурги, эпидемиологи, врачи физической и реабилитационной медицины", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, слова которого приводит пресс-служба.
Он добавил, что участвовать в программе "Земский фельдшер" смогут участковые и процедурные медсестры, а также медсестры врача общей практики.
Участники программы могут получить выплату в размере до 1,5 миллиона рублей для врачей, до 750 тысячи рублей для фельдшеров.
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