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В Подмосковье расширили список специальностей для "Земского доктора"
В Подмосковье расширили список специальностей для "Земского доктора" - РИА Новости, 10.04.2024
В Подмосковье расширили список специальностей для "Земского доктора"
В Московской области расширили перечень специальностей для участников программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", благодаря которым планируется привлечь на... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T12:52
2024-04-10T12:52
2024-04-10T12:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В Московской области расширили перечень специальностей для участников программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", благодаря которым планируется привлечь на работу почти 240 специалистов, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. "Важно, чтобы жителям отдаленных территорий была доступна качественная медицинская помощь. Теперь принять участие в программе "Земский доктор" смогут аллергологи-иммунологи, детские онкологи-гематологи, остеопаты, стоматологи-ортопеды, торакальные и сердечно-сосудистые хирурги, эпидемиологи, врачи физической и реабилитационной медицины", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, слова которого приводит пресс-служба. Он добавил, что участвовать в программе "Земский фельдшер" смогут участковые и процедурные медсестры, а также медсестры врача общей практики. Участники программы могут получить выплату в размере до 1,5 миллиона рублей для врачей, до 750 тысячи рублей для фельдшеров.
https://ria.ru/20240409/podmoskove-1938888050.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)