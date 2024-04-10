https://ria.ru/20240410/situatsiya-1939219822.html

Лавров провел переговоры с координатором ООН по ситуации на Ближнем Востоке

Лавров провел переговоры с координатором ООН по ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 10.04.2024

Лавров провел переговоры с координатором ООН по ситуации на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в Москве со специальным координатором ООН по ближневосточному мирному процессу Тором Веннесландом ситуацию... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T22:45

2024-04-10T22:45

2024-04-10T22:45

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в Москве со специальным координатором ООН по ближневосточному мирному процессу Тором Веннесландом ситуацию на Ближнем Востоке, сообщило российское внешнеполитическое ведомство. "В ходе беседы состоялось развернутое обсуждение текущей ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, прежде всего, в секторе Газа. На фоне разворачивающейся в анклаве гуманитарной катастрофы была подтверждена важность немедленного прекращения огня, обеспечения безопасного и беспрепятственного доступа ко всем пострадавшим и нуждающимся, освобождения заложников", - говорится в заявлении МИД РФ. Собеседники уделили большое внимание перспективам реанимирования мирного процесса палестино-израильского урегулирования после окончания "горячей фазы" конфликта. "С обеих сторон была подчеркнута безальтернативность двугосударственного решения, предусматривающего создание самостоятельного и независимого Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - отметили в МИД РФ. Кроме того, состоялся обмен мнениями по общему положению в регионе Ближнего Востока с учетом роста напряженности между Израилем и Ливаном, произвольных израильских атак по территории Сирии, а также нестабильности в Красном море, добавило министерство.

https://ria.ru/20240410/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240410/khamas-1939159496.html

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в мире, россия, сергей лавров, оон, ближний восток, москва