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Лавров провел переговоры с координатором ООН по ситуации на Ближнем Востоке
Лавров провел переговоры с координатором ООН по ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 10.04.2024
Лавров провел переговоры с координатором ООН по ситуации на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в Москве со специальным координатором ООН по ближневосточному мирному процессу Тором Веннесландом ситуацию... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T22:45
2024-04-10T22:45
2024-04-10T22:45
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в Москве со специальным координатором ООН по ближневосточному мирному процессу Тором Веннесландом ситуацию на Ближнем Востоке, сообщило российское внешнеполитическое ведомство. "В ходе беседы состоялось развернутое обсуждение текущей ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, прежде всего, в секторе Газа. На фоне разворачивающейся в анклаве гуманитарной катастрофы была подтверждена важность немедленного прекращения огня, обеспечения безопасного и беспрепятственного доступа ко всем пострадавшим и нуждающимся, освобождения заложников", - говорится в заявлении МИД РФ. Собеседники уделили большое внимание перспективам реанимирования мирного процесса палестино-израильского урегулирования после окончания "горячей фазы" конфликта. "С обеих сторон была подчеркнута безальтернативность двугосударственного решения, предусматривающего создание самостоятельного и независимого Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - отметили в МИД РФ. Кроме того, состоялся обмен мнениями по общему положению в регионе Ближнего Востока с учетом роста напряженности между Израилем и Ливаном, произвольных израильских атак по территории Сирии, а также нестабильности в Красном море, добавило министерство.
https://ria.ru/20240410/konflikt-1915630213.html
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в мире, россия, сергей лавров, оон, ближний восток, москва
В мире, Россия, Сергей Лавров, ООН, Ближний Восток, Москва
Лавров провел переговоры с координатором ООН по ситуации на Ближнем Востоке
Лавров обсудил с координатором ООН Веннесландом ситуацию на Ближнем Востоке