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В подмосковном Чехове ввели план "Сирена" для спецслужб - РИА Новости, 10.04.2024
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16:38 10.04.2024 (обновлено: 17:22 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/sirena-1939137852.html
В подмосковном Чехове ввели план "Сирена" для спецслужб
В подмосковном Чехове ввели план "Сирена" для спецслужб - РИА Новости, 10.04.2024
В подмосковном Чехове ввели план "Сирена" для спецслужб
В подмосковном Чехове действует план "Сирена", сообщил глава городского округа Михаил Собакин в Telegram-канале. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T16:38
2024-04-10T17:22
чехов
происшествия
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В подмосковном Чехове действует план "Сирена", сообщил глава городского округа Михаил Собакин в Telegram-канале."В ряде телеграмм-каналов появилась информация о том, что на территории городского округа Чехов укрывается пособник террористов", — пояснил чиновник.Он призвал жителей сохранять спокойствие и предупредил, что работают МВД и ФСБ.Собакин заверил, что держит ситуацию на личном контроле и продолжит информировать об оперативных мероприятиях.
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чехов
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чехов, происшествия, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Чехов, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В подмосковном Чехове ввели план "Сирена" для спецслужб

В подмосковном Чехове ввели план "Сирена" из-за возможного пособника террористов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В подмосковном Чехове действует план "Сирена", сообщил глава городского округа Михаил Собакин в Telegram-канале.
"В ряде телеграмм-каналов появилась информация о том, что на территории городского округа Чехов укрывается пособник террористов", — пояснил чиновник.
Он призвал жителей сохранять спокойствие и предупредил, что работают МВД и ФСБ.
Собакин заверил, что держит ситуацию на личном контроле и продолжит информировать об оперативных мероприятиях.
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ЧеховПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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