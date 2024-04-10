https://ria.ru/20240410/sirena-1939137852.html
В подмосковном Чехове ввели план "Сирена" для спецслужб
В подмосковном Чехове ввели план "Сирена" для спецслужб - РИА Новости, 10.04.2024
В подмосковном Чехове ввели план "Сирена" для спецслужб
В подмосковном Чехове действует план "Сирена", сообщил глава городского округа Михаил Собакин в Telegram-канале. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T16:38
2024-04-10T16:38
2024-04-10T17:22
чехов
происшествия
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В подмосковном Чехове действует план "Сирена", сообщил глава городского округа Михаил Собакин в Telegram-канале."В ряде телеграмм-каналов появилась информация о том, что на территории городского округа Чехов укрывается пособник террористов", — пояснил чиновник.Он призвал жителей сохранять спокойствие и предупредил, что работают МВД и ФСБ.Собакин заверил, что держит ситуацию на личном контроле и продолжит информировать об оперативных мероприятиях.
https://ria.ru/20240407/napadenie-1938429281.html
чехов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чехов, происшествия, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Чехов, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В подмосковном Чехове ввели план "Сирена" для спецслужб
В подмосковном Чехове ввели план "Сирена" из-за возможного пособника террористов