https://ria.ru/20240410/sirena-1939137852.html

В подмосковном Чехове ввели план "Сирена" для спецслужб

В подмосковном Чехове ввели план "Сирена" для спецслужб - РИА Новости, 10.04.2024

В подмосковном Чехове ввели план "Сирена" для спецслужб

В подмосковном Чехове действует план "Сирена", сообщил глава городского округа Михаил Собакин в Telegram-канале. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T16:38

2024-04-10T16:38

2024-04-10T17:22

чехов

происшествия

московская область (подмосковье)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В подмосковном Чехове действует план "Сирена", сообщил глава городского округа Михаил Собакин в Telegram-канале."В ряде телеграмм-каналов появилась информация о том, что на территории городского округа Чехов укрывается пособник террористов", — пояснил чиновник.Он призвал жителей сохранять спокойствие и предупредил, что работают МВД и ФСБ.Собакин заверил, что держит ситуацию на личном контроле и продолжит информировать об оперативных мероприятиях.

https://ria.ru/20240407/napadenie-1938429281.html

чехов

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

чехов, происшествия, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии)