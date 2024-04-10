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В Китае раскрыли, какой сигнал Москва и Пекин послали Западу

В Китае раскрыли, какой сигнал Москва и Пекин послали Западу - РИА Новости, 10.04.2024

В Китае раскрыли, какой сигнал Москва и Пекин послали Западу

Состоявшаяся во вторник в Пекине встреча председателя КНР Си Цзиньпина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова свидетельствует о том, что Китай твердо... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T16:45

2024-04-10T16:45

2024-04-10T16:45

в мире

китай

пекин

москва

сергей лавров

си цзиньпин

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Состоявшаяся во вторник в Пекине встреча председателя КНР Си Цзиньпина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова свидетельствует о том, что Китай твердо решил углублять партнерство с Россией, пишет Global Times."По словам китайских аналитиков, это событие посылает мощный сигнал о том, что Поднебесная будет решительно развивать свое стратегическое партнерство с Москвой, несмотря на давление со стороны Запада", — подчеркнули в издании.Отмечается, что сотрудничество двух стран стало ключом к глобальному стратегическому балансу и надеждой на продвижение концепции многополярного мира. Кроме того, эта концепция стала "антитезисом" сложившейся однополярности, в рамках которой доминируют лишь США, говорится в материале.Во вторник глава российского МИД Сергей Лавров завершил двухдневный визит в Пекин, в ходе которого министр пообщался и с коллегами-дипломатами, и с председателем КНР Си Цзиньпином. Лавров подчеркнул, что благодаря лидерам государств отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином вышли на беспрецедентный уровень. Он также отметил, что близость или совпадение подходов России и Китая к решению ключевых проблем современности закладывают основу для укрепления стратегической координации на мировой арене.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240410/plan-1939006017.html

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китай

пекин

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