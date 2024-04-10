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В Китае раскрыли, какой сигнал Москва и Пекин послали Западу - РИА Новости, 10.04.2024
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16:45 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/signal-1939141901.html
В Китае раскрыли, какой сигнал Москва и Пекин послали Западу
В Китае раскрыли, какой сигнал Москва и Пекин послали Западу - РИА Новости, 10.04.2024
В Китае раскрыли, какой сигнал Москва и Пекин послали Западу
Состоявшаяся во вторник в Пекине встреча председателя КНР Си Цзиньпина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова свидетельствует о том, что Китай твердо... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T16:45
2024-04-10T16:45
в мире
китай
пекин
москва
сергей лавров
си цзиньпин
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Состоявшаяся во вторник в Пекине встреча председателя КНР Си Цзиньпина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова свидетельствует о том, что Китай твердо решил углублять партнерство с Россией, пишет Global Times."По словам китайских аналитиков, это событие посылает мощный сигнал о том, что Поднебесная будет решительно развивать свое стратегическое партнерство с Москвой, несмотря на давление со стороны Запада", — подчеркнули в издании.Отмечается, что сотрудничество двух стран стало ключом к глобальному стратегическому балансу и надеждой на продвижение концепции многополярного мира. Кроме того, эта концепция стала "антитезисом" сложившейся однополярности, в рамках которой доминируют лишь США, говорится в материале.Во вторник глава российского МИД Сергей Лавров завершил двухдневный визит в Пекин, в ходе которого министр пообщался и с коллегами-дипломатами, и с председателем КНР Си Цзиньпином. Лавров подчеркнул, что благодаря лидерам государств отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином вышли на беспрецедентный уровень. Он также отметил, что близость или совпадение подходов России и Китая к решению ключевых проблем современности закладывают основу для укрепления стратегической координации на мировой арене.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240410/plan-1939006017.html
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в мире, китай, пекин, москва, сергей лавров, си цзиньпин
В мире, Китай, Пекин, Москва, Сергей Лавров, Си Цзиньпин
В Китае раскрыли, какой сигнал Москва и Пекин послали Западу

GT: Китай и Россия подали Западу серьезный сигнал об окончании его гегемонии

© РИА Новости / Алексей Савицкий | Перейти в медиабанкДом народных собраний в Пекине
Дом народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Алексей Савицкий
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Дом народных собраний в Пекине. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Состоявшаяся во вторник в Пекине встреча председателя КНР Си Цзиньпина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова свидетельствует о том, что Китай твердо решил углублять партнерство с Россией, пишет Global Times.
"По словам китайских аналитиков, это событие посылает мощный сигнал о том, что Поднебесная будет решительно развивать свое стратегическое партнерство с Москвой, несмотря на давление со стороны Запада", — подчеркнули в издании.
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Отмечается, что сотрудничество двух стран стало ключом к глобальному стратегическому балансу и надеждой на продвижение концепции многополярного мира. Кроме того, эта концепция стала "антитезисом" сложившейся однополярности, в рамках которой доминируют лишь США, говорится в материале.
Во вторник глава российского МИД Сергей Лавров завершил двухдневный визит в Пекин, в ходе которого министр пообщался и с коллегами-дипломатами, и с председателем КНР Си Цзиньпином. Лавров подчеркнул, что благодаря лидерам государств отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином вышли на беспрецедентный уровень. Он также отметил, что близость или совпадение подходов России и Китая к решению ключевых проблем современности закладывают основу для укрепления стратегической координации на мировой арене.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Председатель КНР Си Цзиньпин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи в Пекине. 9 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
"Формула министра": что Россия и Китай готовят Западу
Вчера, 15:57
 
В миреКитайПекинМоскваСергей ЛавровСи Цзиньпин
 
 
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