https://ria.ru/20240410/shveytsariya-1939216365.html

Швейцария заявила, что участие России в мирном процессе необходимо

Швейцария заявила, что участие России в мирном процессе необходимо - РИА Новости, 10.04.2024

Швейцария заявила, что участие России в мирном процессе необходимо

Участие России в конференции о мирном урегулировании конфликта на Украине, которая начнется в Швейцарии, необходимо для достижения прочного мира, заявил РИА... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T22:04

2024-04-10T22:04

2024-04-10T22:17

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ЖЕНЕВА, 10 апр – РИА Новости. Участие России в конференции о мирном урегулировании конфликта на Украине, которая начнется в Швейцарии, необходимо для достижения прочного мира, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы."Конференция должна заложить основу для мирного процесса. Россия неоднократно заявляла, в том числе публично, что не заинтересована в участии в этой первой встрече. Для Швейцарии очевидно, что прочный мир потребует участия России", - сказал он.По его словам, Сергей Лавров был первым министром иностранных дел, с которым глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис встречался в начале этого года в Нью-Йорке по поводу конкретного проведения конференции. "На этой встрече министр Кассис заявил, что Швейцария хотела бы обсудить все возможные точки зрения на мирное решение и все существующие мирные инициативы", - отметил представитель МИД страны.Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно. Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS признал, что не все страны хотят ехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за отношений с Россией.Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в феврале заявляла, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240410/ukraina-1939148446.html

https://ria.ru/20240410/sammit-1938977748.html

https://ria.ru/20240410/plan-1939192807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, швейцария, россия, украина, владимир хохлов, андрей ермак, сергей лавров